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Как добиться понимания мужчины: четыре совета психолога

Сегодня, 13:30

Не начинайте серьезный разговор до тех пор, пока мужчина не посмотрит вам в глаза

В паре не бывает все гладко – иногда недопонимания и различные недомолвки могут сильно подпортить отношения. Часто от женщин можно услышать о том, что мужчина ее не понимает. Что делать в такой ситуации женщине и как правильно себя вести, знает психолог Александр Шахов.

Эксперт дал четыре совета, как добиться понимания мужчины. ⠀

Как добиться понимания мужчины
Как добиться понимания мужчины
Фото: Depositphotos

1️. Сделайте так, чтобы он смотрел на вас

Внимание мужчины сосредоточено там, куда он смотрит, причем оно туннельное. Если он смотрит телевизор — он не слышит, что ему говорят, не видит играющего рядом ребенка.

"Это еще одно существенное отличие мужчин от женщин: вы можете охватывать вниманием сразу несколько объектов, делать несколько дел одновременно, а мы — нет", – пояснил психолог.

Поэтому не начинайте серьезный разговор до тех пор, пока мужчина не посмотрит вам в глаза.

2. Говорите о фактах, а не об эмоциях

Мужчины, в отличие от женщин, не говорят на языке эмоций. Когда вы рассказываете им о своих чувствах — это то же самое, что с китайцем говорить по-русски. Он может вас внимательно выслушать, покивать головой, но он вас не поймет.

Выражайтесь на мужском языке, сообщайте факты: что, где, когда произошло, с кем, что нужно сделать, советует Александр.

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3. Воздержитесь от эпитетов и метафор

Не нужно в подробностях расписывать, насколько неприятно пахнет мусорное ведро, и как это сказывается на атмосфере в доме. Просто скажите: "Дорогой, пожалуйста, вынеси ведро".

4. Избегайте мета-выражения "никогда", "никто", "всегда" и другие

Эти слова конфликтогенны, т. е. они воспринимаются как нападение и ведут к конфликтам, говорит Шахов.

"Помните, что женщины обитают на эмоциональном и духовном уровнях, а мужчины — на физическом и интеллектуальном. У женщин много окситоцина, сильный материнский инстинкт, природа настроила их на любовь и заботу. Поэтому вы такие эмпатичные и чувственные. В мужчин эволюцией заложены другие функции — охота, защита, выживание. Поэтому мы не воспринимаем информацию, которая не несет практического смысла", – подытожил психолог.

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женщина отношения мужчина психология
Источник: Facebook-страница Александра Шахова
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