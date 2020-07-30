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Как флиртуют разные знаки зодиака

Сегодня, 07:33

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Звезды влияют на разные сферы жизни человека, уверены астрологи. И на способность привлекать, притягивать других людей, влюблять в себя и флиртовать. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые искусные соблазнители и как вообще флиртуют представители разных знаков зодиака.

Овен

Представители этого знака зодиака любят быть в центре внимания, они яркие обольстители и зачастую привлекают внимание своим необычным и экстравагантным внешним видом. Как правило, у Овнов выразительные черты лица, а в общении они очень страстные и настойчивые.

Телец

Среди представителей этого знака зодиака большинство является искусными обольстителями. От неприступного образа до рокового могут пройти считаные секунды. У них, как правило, красивая фигура, отличный вкус в одежде и высокая самооценка. Тельцы сексуальны и не боятся это показывать.

Близнецы

Они умеют перевоплощаться в кого угодно. Обладают силой обольщения и пользуются большим успехом у противоположного пола. В зависимости от цели они меняют и свою тактику обольщения.

Как флиртуют разные знаки зодиака
Как флиртуют разные знаки зодиака
Фото: pexels

Рак

Эти знаки добрые и чувственные, а также очень семейные. Поэтому их привлекают только те партнеры, которые готовы на долгий союз. Раки очень нежны, чувствительны и преданны.

Лев

Представители этого знака зодиака любят доминировать и быть в центре внимания. Львы искусно умеют превращать свои отрицательные стороны в достоинства. Когда они находятся на охоте, то меняют свою тактику в зависимости от цели и предмета флирта.

Дева

Этот знак обладает скрытой сексуальностью. Девы очень педантичны и любят, чтобы все находилось на своих местах. Для флирта они максимально используют свой милый и нежный образ, под которым скрываются искусительницы и соблазнители.

Как флиртуют разные знаки зодиака
Как флиртуют разные знаки зодиака
Фото: pexels

Весы

Этот знак знает много различных тактик флирта и все их использует для достижения своей цели. Весы уделяют много внимания внешности, одежде, прическе и всему тому, чем можно обратить на себя внимание.

Скорпион

Представители этого знака зодиака еще те соблазнители, они обладают очарованием и сильным обаянием. Скорпионы способны мгновенно влюбить в себя. А в процессе флирта ведут себя с объектом страсти то холодно, то страстно. Это, в свою очередь, может либо привести в замешательство, либо разжечь огонь страсти.

Стрелец

Завоевать расположение представителей этого знака зодиака непросто, но это того стоит. Стрельцы умеют искусно скрывать свои изъяны и показывать себя только с лучшей стороны. А их главное оружие в процессе обольщения – природное обаяние и живой ум.

Как флиртуют разные знаки зодиака
Как флиртуют разные знаки зодиака
Фото: pexels

Козерог

Они завоевывают противоположный пол своим интеллектом. Они сильные и выбирают себе в партнеры того, над кем могут доминировать. Они, конечно же, следят за своей внешностью, но все же интеллект – их главное оружие.

Водолей

Представители этого знака зодиака свободолюбивы и смелы. А еще их не волнует то, какое впечатление они производят на противоположный пол. Для Водолея намного важнее красота духовная и человеческие ценности.

Рыбы

Этот знак зодиака – люди добрые, мечтательные и чувствительные. Но во время флирта они немного преувеличивают свои качества. При этом Рыбы без раздумий могут примерить роль жертвы, чтобы поймать в сети желанного партнера.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы.

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Источник: Сегодня
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