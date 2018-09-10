Как говорить с детьми о мате: ответ секс-педагога

Ваши сын или дочь могут до конца не понимать значение матов

Разговаривайте со своими детьми. Фото: pixabay

Матерные слова и различные ругательства могут появиться в лексиконе вашего ребенка без вашего ведома и вмешательства. Вот только оставлять все на самотек нельзя. Важно подобрать правильные аргументы и нужное время и обсудить с ребенком эту щекотливую тему.

Как правильно говорить с детьми о мате, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Как-то я случайно обнаружила листик, на котором старательным почерком моей 9-летней племянницы было написано 50 ругательств. Большинство из них я видела впервые. Небольшое расследование показало, что 50 матерных слов были нужны... чтобы вызвать гнома. Учитывая, что гном так и не пришел, метод не рабочий, не тратьте время", – пишет она в Instagram.

При этом Юлия дает советы родителям, как правильно говорить с детьми о матах. Ведь часто дети 4-9 лет начинают активно ругаться. С одной стороны, это способ вписаться в группу одногодок, с другой – привлечь внимание или справиться с сильными эмоциями. И здесь самое важное – как родители отреагируют.

Спокойствие, только спокойствие!

Ваши сын или дочь могут до конца не понимать значение матов. Поэтому спокойно объясните, что это слово может навредить чувствам других людей.

Обсудите значение слова

Спросите: как ты думаешь, что обозначает слово? Зачем в этой ситуации ты используешь именно его? И дальше скажите: "Это слово обозначает некоторые интимные части тела. Мы не используем его в нашей семье". Или: "Это слово проявляет неуважение к определенным группам людей".

Создайте правила для ругательств

Правила должны выполняться как взрослым, так и детьми. Тогда вы можете апеллировать: "Помните, мы не используем это слово в нашем доме". Да, вам тоже придется сдерживаться и говорить: "Я чувствую себя очень сердитой". Так вы учите детей разным способам выражения чувств. Если ребенок все же услышал из ваших уст мат, объясните, почему вы ругались.

Хвалите детей за избегание матерных слов

Хвалите своего ребенка, когда видите, что он в порыве гнева или злости сдерживает себя. Или когда кто-то из детей обзывается, а ваш сын или дочь уходят от ситуации, не отвечая тем же.

"Почему им можно, а мне нельзя?"

Даже если в вашей семье не принято использовать маты, дети могут слышать их на улице. И вам нужно быть готовыми ответить на вопрос, почему кто-то говорит плохие слова. Вы можете сказать, что в разных семьях разные правила.

Тем временем психолог пояснил, как перестать беспокоиться за своих детей и начать их любить. По словам Вячеслава Халанского, когда мы проговариваем наши страхи, часто становится понятна вся их абсурдность.