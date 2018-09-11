Как говорить с ребенком о мастурбации: совет секс-педагога

Юлия Ярмоленко отмечает, что поговорить на эту тему нужно только в том случае, если ребенок активно изучает свои гениталии

Говорите со своими детьми. Фото: pixabay

Тема мастурбации довольно щепетильная. Особенно, если ее нужно обсудить с ребенком младшего возраста. Но тема важная и поэтому упускать ее не нельзя.

Что ребенок должен знать о мастурбации и как нужно вести себя, если застукали за такими "действиями", рассказывает в Instagram секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Не все дети в раннем возрасте мастурбируют

Поэтому поговорить на эту тему нужно только в том случае, если ребенок активно изучает свои гениталии или если кто-то другой из малышей это делает и появляется интерес к процессу. Тогда нужно сказать, что это нормально: прикасаться к гениталиям приятно и иногда дети мастурбируют уже в 2-3 года.

Но есть правила, которых мы придерживаемся: мастурбация – очень интимный процесс, и заниматься ею можно только наедине с собой. Если трогать половые органы в присутствии детей/людей – это может восприниматься не очень адекватно, потому как считается нарушением границ (другим не приятно смотреть на такое интимное занятие).

Если "застукали".

Родители очень часто пишут мне в личку после того, как застали ребенка за мастурбацией. Первый вопрос, который я задаю: почему не постучали? С трех лет важно стучаться к детям в комнату (личную или общую).

Во-первых, таким образом, мы приучаем ребенка стучаться к взрослым, во-вторых, показываем сыну или дочери, что уважаем его/ее право на личное пространство, личные занятия. А, в-третьих, бережем себя от того, чтобы не увидеть что-то "страшное". Зачем рисковать и поддаваться таким стрессам? И в то же время, если ребенок стучится к нам, то очень мало шансов, что он увидит родительский секс (который, как известно, является сценой насилия для малышей). Но если такое уже случилось, то отреагировать нужно так, как и со взрослыми. Представьте, что вы застали за мастурбацией взрослого человека – мужа, коллегу, знакомого. Будете ли вы бить их по рукам, читать мораль и запугивать? Вот и с ребенком также – делаем вид, что не заметили, не поняли.

Если все же случилось так, что ребенок вас увидел и есть чувство неловкости – поговорите. Скажите, что не хотели помешать, и что впредь будете стучаться.

"Я всегда говорю родителям: в любой непонятной ситуации реагируйте спокойно и адекватно. Потому что агрессивная, грубая реакция мам и пап травмирует детей намного больше, чем само действие", – подытожила Юлия.

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