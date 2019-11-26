Как исполнить все свои желания: практичный и эффективный метод

Записывайте все, что вам приходит в голову

Как правильно писать список деланий Фото: stocksnap.io

Люди, которые регулярно достигают своих целей – победители. Их отличительной чертой является привычка обдумывать и структурировать свою жизнь. При этом они регулярно планируют и составляют график их реализации: на неделю, на месяц, на полгода и год. Этот навык приходит не сразу – он требует внимания и труда. Если вы думаете, что живете не по графику, то ваш график просто плохо спланирован. Или хорошо спланирован, но не вами, говорит дипломированный психолог Анна Литвинчук.

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В новолуние, которое стоит ожидать сегодня, 26 ноября, в 18:05 по киевскому времени, полезно строить планы на будущее.

Научиться планированию несложно, поясняет психолог. Главное, чтобы в плане были желанные цели. Техника "100 желаний" – это упражнение для определения ваших желаний и целей. Его суть состоит в том, чтобы составить подробный список желаний.

"Упражнение поможет принять внутреннее решение, что для вас важнее: "Накопить деньги на дом" или "Путешествовать по Азии и работать в свободном графике". Часто, люди хотят и то, и другое, а здесь нужно выбрать: приключения или накопление денег", – поясняет Анна.

По ее словам, это упражнение очень показательно для женщин, редко исполняющих свои желания. После написания списка из 30–50 желаний их фантазия "сдувается" и генерирует новые желания с большим надрывом.

"Это говорит о том, что они разучились желать. Редко воплощают даже простые мечты – их аппетит притупляется. Упражнение поможет его разогреть", – подчеркивает психолог.

Как правильно составить список желаний

Для начала постарайтесь найти комфортное место, чтобы вас ничто не отвлекало.

"Пусть вас не отвлекают звуки, активное движение вокруг, навязчивые мысли. Это может быть зал для йоги и медитаций, отдаленная лужайка в парке, столик в тихой кофейне или спокойная обстановка в офисе", – говорит эксперт.

Далее, на полтора-два часа отключите телефон, закройте ноутбук, побудьте наедине с собой. Можно включить приятную музыку. Возьмите листы и ручку, напишите вопросы в качестве подсказки для генерации идей:

Что я хочу сделать?

Что я хочу попробовать?

Чему я хочу научиться?

Какие мои материальные желания?

Что я хочу изменить?

Какие прикольные пожелания я бы воплотила?

"Записывайте свои желания, по 20 ответов на каждый из вопросов. Если на какой-то пункт придется больше или меньше ответов – не страшно. Точность – это необязательное правило, важнее войти в поток и писать то, что приходит на ум и от сердца. Записывайте на лист заветные, необычные и альтернативные желания", – советует Литвиненко.

При этом заносите в список все, как идет, не распределяйте пункты по важности. Если после желания "Хочу посадить розовый куст" в голову придет "Хочу прожить год в Австралии" – это нормально.

В то же время психолог предостерегает: не бойтесь писать глупости. На ум пришло нелепое, но давно сокровенное желание – напишите! Вдруг вам давно хотелось стать на ходули и пройтись по центральной площади своего города? Обязательно включите это в список ста желаний.

Составьте свой список 100 желаний Фото: Pexels

Кроме того, полезно отбросить в сторону стыд: "Возможно, у вас есть сексуальные нереализованные желания, о которых вы боитесь признаться самим себе. Это именно тот случай, когда их нужно написать. Кроме вас никто список читать не будет, а написав мечту на бумаге, вы получите шанс встретить человека с такими же интересами. Будьте честны сами с собой", – советует психолог.

Пройдитесь по написанному и рядом с каждым пунктом поставьте балл от 10 до 0, где:

10 – крайне важное и волнующее желание. Пример – отдать денежный долг. Вас мучает задолженность, вы плохо спите и нервничаете по этому поводу. Можно ставить 10 баллов.

0 – несущественное желание, реализация которого не изменит жизнь. Пример – "Хочу Айфон Х вместо Айфон 7". Пока вы будете ждать покупки модели Х, в продажу выйдет следующая. Обновление гаджета не сделает вашу жизнь лучше.

Желания с баллами 10 и 9 – это самое важное для вас на данном этапе. Выделите их маркером, перепишите в дневник или наклейте на холодильник. Ваш список желаний/вишлист – готов.

Пишите желания на листе от руки, не используйте компьютер. Желания должны остаться, а не раствориться на белом экране. Если вам сложно придумать 100 желаний, значит вы не обдумывали и не планировали дела уже давно. Не отчаивайтесь и уделите практике больше времени. Пишите все, что придет в голову – не только мечты, но и обыкновенные желания. Смотрите на вопросы–подсказки и продолжайте. Есть желания конкретные, но трудновыполнимые. Их тоже нужно записывать, они обобщают ваши желания, по ним видно главную линию вашего развития.

Повторяйте упражнение 100 желаний каждый год, желательно в одни и те же дни. Поводом может послужить Новый год, День рождения и даже новолуние.

"Для девушек хорошо работает визуализация желаний – составляется карта основных желаний с картинками и надписями от руки. Женщины живут больше сердцем, визуализируя список – им легче услышать внутренний отклик. Это позволяет проверить, хорошие ли желания написаны или стереотипы выскочили на поверхность", – поясняет Литвиненко.

Сохраните свои 100 желаний. Если не оригинальную, то цифровую версию на компьютере. Через 6 месяцев пересмотрите список, вычеркните выполненное. Вернитесь к списку еще через полгода и снова вычеркните. Оставшиеся цели выписывайте заново, дополняя новыми желаниями.

Для чего нужна практика 100 желаний и целей

По словам психолога, это упражнение дает толчок для развития и самореализации. Пока ваши желания покоятся в уме, а не на бумаге, они кажутся неосуществимыми и неупорядоченными. Иногда просто забываются. Написав их, вы поймете – ничего сложного.

"Держать цели в уме не всегда практично. Лучше выбрать 10 важнейших и запомнить их. Остальное пусть помнит бумага. Используйте память для другого. Через полгода, когда вы посмотрите на свои 100 желаний, вы заметите, что многие из них сбылись. Значит, вы на правильном пути к счастью и самореализации", – говорит Анна.

Вместе с тем список 100 желаний заставит вас пересмотреть жизненные приоритеты и найти свои таланты в других неожиданных сферах. Бывает, человек сидит в офисе за компьютером, а мечтает о творческом труде. В его списке 100 желаний на жизнь не найти ни одного, которое относится к нынешней работе.

Вместо этого обнаружилось желание создавать серебряные украшения. Выписав на бумагу ежедневника, он сопоставляет "я нынешнего" и "я идеального". Вдохновляется на перемены, идет на курсы ювелирного мастерства.

"Составьте список своих 100 желаний – сделайте шаг к познанию своей главной цели жизни", – подытожила психолог.

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