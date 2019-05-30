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Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Чтобы справиться со стрессом, можно попробовать начать медитировать

Елена Кузьмич
Сегодня, 09:39
Медитация от стресса
Медитация от стресса
Фото: pexels.com

В наши дни стресса не избежать, поэтому чтобы легко от него избавится, мы можем воспользоваться медитацией для снятия стресса. Для ее проведения нам понадобиться лишь несколько минут. Использовать эту технику вы можете и дома, и на работе. Эта медитация не только поможет вам избавиться от стресса, но и избежать возможных более серьезных проблем, например, депрессии.

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Медитация для снятия стресса

Медитацию для снятия стресса можно делать в домашней обстановке или в офисе, или даже стоя в очереди. Самое главное — найти в наше очень быстром ритме жизни и событиях все лишь десять минут для ее проведения

Техника медитации для снятия стресса

  • Удобно сядьте, выпрямите спину и поставьте обе ноги на пол. Закройте ваши глаза и постарайтесь ни о чем не думать и не фантазировать.
  • Дальше сожмите правую руку в кулак и напрягите все мышцы руки. Потом расслабьтесь. Проделайте это просто упражнение с каждой группой мышц вашего тела.
  • Задействуйте собственную память: мысленно перенеситесь в тот момент, когда вам было особенно хорошо, например, на отдых, – воспоминания о солнечном пляже или пустынных горах будут очень кстати. Наполните ваш ум и ваше тело этими теплыми воспоминаниями.
  • В этот момент "скиньте" ваш стресс. Представьте, как вас полностью переполняет очень чистый свет, он "смывает" из вас грязь стресса. Выдыхайте стресс, и добавьте легкости в вашу жизнь.
  • Ощутите состояние покоя, которое вас переполняет. Посидите еще немного с закрытыми глазами, поиграйте пальцами рук и ног. Теперь вы избавились от стресса и готовы открыть глаза.

Как избавится от стресса
Как избавится от стресса
Фото: pexels.com

Помощь в медитации для снятия стресса

Чтобы усилить эффект медитации для снятия стресса, вы также можете использовать некоторые приемы для ее улучшения, конечно, если есть такая возможность.

Свежий воздух. Если это возможно, выйдите на улицу и найдите место в тихом парке. Если же нет, просто откройте окно дома, в офисе или даже автобусе.

Музыка для медитации. Выберите те мелодии, которые помогут вам настроится на медитативный лад. Возможно, это будет звуки моря или щебет птиц. Также вы можете выбрать что-что из классики с легким звучанием флейт.

Ароматерапия. Усилить эффект медитации можно с помощью приятных ароматов. Капните в аромалампу или аромокулон несколько капель воды с эфирными маслами герани или лаванды. Эти запахи помогут избавиться от стресса и тревоги. Если у вас нет аромалампы или аромакулона, можно капнуть несколько капель просто на носовой платок. Конечно, используйте эти запахи, если у вас нет аллергии.

Напомним, что ранее мы писали о том, как справиться с волнением перед важным событием: советы по медитации и , как начать медитировать

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Источник: Сегодня
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