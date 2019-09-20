Как избежать детских истерик: ТОП-7 эффективных методов
Врач-психолог Мирошникова Ольга дала полезные советы родителям
Каждый родитель сталкивался с истерикой у своего ребенка. Это очень неприятная ситуация, особенно если возникает в общественных местах. Но дети не впадают в истерику просто так, без причины, "из вредности". Всегда есть фактор, который является пусковым механизмом, и понимая причины истерики мы можем ее предотвратить в большинстве случаев.
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Врач-психолог второй категории Мирошникова Ольга рассказала Сегодня.Lifestyle, какие стадии детских истерик существуют и как их избежать.
Для начала стоит разобраться в том, какие бывают причины истерики у детей:
- ребенку необходимо больше внимания в данный момент
- малыш хочет добиться чего-то желаемого
- не получается выразить свое недовольство словами
- ребенок устал, хочет спать или голоден
- он плохо себя чувствует, болеет или у него режутся зубы
- малыш копирует поведение взрослых или сверстников
- имеются ошибки в воспитании
Кроме того, по словам психолога, существует три стадии истерики у детей:
- Стадия крика – ребенок кричит ничего не требуя и не видя никого вокруг
- Стадия двигательного возбуждения – ребенок начинает бросать вещи, а если нечего бросать – топает ногами
- Стадия плача – ребенок плачет и рыдает со страдающим взглядом
Ольга Мирошникова дает советы родителям, как избежать детских истерик:
1. Взрыв эмоций легче предотвратить чем остановить. Следите за самочувствием и настроением ребенка и будьте готовы отвлечь его от ситуации, которая может вызвать негативную реакцию. Переключить внимание, предложить интересное занятие или же просто обнять и показать малышу свою любовь и поддержку.
2. Дайте понять ребенку, что его истерика не изменит вашего мнения. Разговоры и объяснения не помогут, а могут даже усилить истерику. Поэтому лучше сохранять спокойствие и не реагировать на крик.
3. Во время истерики отведите ребенка в спокойное место, с минимальным количеством внешних раздражителей. Дайте ему возможность успокоиться.
4. Ваша тактика во время истерики должна всегда быть одинаковой. Ребенок будет понимать, что от вас ожидать и поэтому будет испытывать меньшую тревожность.
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5. Научите своего ребенка как цивилизованно выражать свое недовольство. Часто у детей бывают истерики, потому что они не знают как выразить свои чувства. Научите их словам "я злюсь", "я нервничаю", "мне скучно". Пусть знает, что в его чувствах нет ничего странного, что все люди иногда расстраиваются. Хвалите ребенка каждый раз когда он говорит о своих переживаниях.
6. Вы должны сохранять спокойствие и быть в состоянии сдерживать себя. Если вы злитесь, сделайте глубокий вдох и оставьте ребенка на 3 минуты в другой комнате. Но перед этим скажите ему, что вы даете ему время успокоиться и что вы вернетесь. Этот метод называется "тайм-аут".
7. После окончания истерики ведите себя так, как будто ничего не произошло. Позвольте ребенку снова заслужить ваше расположение.
"И, главное помните – ваша любовь, доверие и поддержка помогут справиться с любыми трудностями", – подытожила психолог.
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