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Как избежать детских истерик: ТОП-7 эффективных методов

Врач-психолог Мирошникова Ольга дала полезные советы родителям

На истерики необходимо реагировать правильно Фото: stocksnap.io

Каждый родитель сталкивался с истерикой у своего ребенка. Это очень неприятная ситуация, особенно если возникает в общественных местах. Но дети не впадают в истерику просто так, без причины, "из вредности". Всегда есть фактор, который является пусковым механизмом, и понимая причины истерики мы можем ее предотвратить в большинстве случаев.

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Врач-психолог второй категории Мирошникова Ольга рассказала Сегодня.Lifestyle, какие стадии детских истерик существуют и как их избежать.

Для начала стоит разобраться в том, какие бывают причины истерики у детей:

ребенку необходимо больше внимания в данный момент

малыш хочет добиться чего-то желаемого

не получается выразить свое недовольство словами

ребенок устал, хочет спать или голоден

он плохо себя чувствует, болеет или у него режутся зубы

малыш копирует поведение взрослых или сверстников

имеются ошибки в воспитании

Кроме того, по словам психолога, существует три стадии истерики у детей:

Стадия крика – ребенок кричит ничего не требуя и не видя никого вокруг Стадия двигательного возбуждения – ребенок начинает бросать вещи, а если нечего бросать – топает ногами Стадия плача – ребенок плачет и рыдает со страдающим взглядом

Ольга Мирошникова дает советы родителям, как избежать детских истерик:

1. Взрыв эмоций легче предотвратить чем остановить. Следите за самочувствием и настроением ребенка и будьте готовы отвлечь его от ситуации, которая может вызвать негативную реакцию. Переключить внимание, предложить интересное занятие или же просто обнять и показать малышу свою любовь и поддержку.

2. Дайте понять ребенку, что его истерика не изменит вашего мнения. Разговоры и объяснения не помогут, а могут даже усилить истерику. Поэтому лучше сохранять спокойствие и не реагировать на крик.

3. Во время истерики отведите ребенка в спокойное место, с минимальным количеством внешних раздражителей. Дайте ему возможность успокоиться.

4. Ваша тактика во время истерики должна всегда быть одинаковой. Ребенок будет понимать, что от вас ожидать и поэтому будет испытывать меньшую тревожность.

5. Научите своего ребенка как цивилизованно выражать свое недовольство. Часто у детей бывают истерики, потому что они не знают как выразить свои чувства. Научите их словам "я злюсь", "я нервничаю", "мне скучно". Пусть знает, что в его чувствах нет ничего странного, что все люди иногда расстраиваются. Хвалите ребенка каждый раз когда он говорит о своих переживаниях.

6. Вы должны сохранять спокойствие и быть в состоянии сдерживать себя. Если вы злитесь, сделайте глубокий вдох и оставьте ребенка на 3 минуты в другой комнате. Но перед этим скажите ему, что вы даете ему время успокоиться и что вы вернетесь. Этот метод называется "тайм-аут".

7. После окончания истерики ведите себя так, как будто ничего не произошло. Позвольте ребенку снова заслужить ваше расположение.

"И, главное помните – ваша любовь, доверие и поддержка помогут справиться с любыми трудностями", – подытожила психолог.

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