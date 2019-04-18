Как избежать пяти основных ошибок в сексе: полезные советы

Существует несколько видов ошибок в сексе

Фото: Pixabay

Всем хочется безумного секса, однако часто в погоне за невероятными чувствами и мужчины, и женщины делают немало ошибок. Избежать их помогут следующие советы для обоих полов.

Самые распространенные ошибки в сексе

1. Мало разговоров. Да-да, именно из-за нехватки коммуникации и случается большинство проблем в постели. Мы представляем себе идеальных партнеров и не менее идеальные сексуальные приключения. Поэтому и начинаем лелеять внутри себя сами этот образ, а не настоящего мужчины и женщины, и поэтому не говорим о том, чего бы нам хотелось. Мы не рассказываем, где нас касаться и ласкать, и эта, может, самая распространенная ошибка в сексе, сводит на нет все наши предыдущие старания для привлечения партнера или партнерши.

2. Много разговоров. Следующая ошибка — прямо противоположная предыдущей, она вытекает из того, что некоторые люди любят поболтать до, после и во время секса. А именно это может привести к нехватке концентрации у обоих партнеров. Одно дело, если это будут слова, которые возбуждают, и совсем другое, если этих слов будет много и они будут очень "искусственными".

Фото: Pixabay

3. Боязнь экспериментов. Время пуританства закончилось, и стоит меняться, в том числе и в сексуальном плане. Конечно, никто не призывает вас прибегать к экспериментам, которые могут угрожать вашей жизни или здоровью. Однако раскрыть пределы своей сексуальности (а тем более, с интересным партнером) не помешает.

4. Сокрытие желаний. Часто мы не говорим, чего хотим на самом деле в постели, молчим об эрогенных зонах, или позах, которые нам очень нравятся. Нам кажется, что ваш партнер или партнерша должны догадаться о том, чего мы хотим. Другая сторона сокрытия желаний — мы не хотим показаться "какими-то не такими", плохо воспитанными или распущенными. Или хотим скрыть наш большой опыт в сексуальных приключениях и стремимся притвориться дилетантами в постели.

5. Еще одна распространенная ошибка — быстрый переход к гениталиям в постели, без уделения внимания другим частям тела и эрогенным зонам, прелюдии и нежным ласкам. Партнеры могут думать, что нужно позаботиться о ласках гениталий, однако ключ к фантастическому сексу как раз и заключается в ласках всего, без исключения, тела, а не только половых органов. Такая "оперативность" в сексе может привести к тому, что сексуальное желание просто исчезнет, несмотря на многие манипуляции. Поэтому следует избегать таких ошибок.

Напомним, к чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ. Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время. Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс.

Смотрите видео – странные сексуальные законы мира:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram