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Как избежать развода во время карантина

Полезные идеи времяпрепровождения для пар, которые вынуждены быть постоянно вместе

Елена Соловьева
Сегодня, 14:36

Карантин и вынужденная изоляция в четырех стенах для многих семейных пар становится существенным испытанием. Мы не привыкли проводить вместе столько времени. Декларируя важность общения и ценность семьи, мы всячески избегали самого процесса. Работа, саморазвитие, 1001 кружок-курсы-тренинги, спортзал, дети и… фактическое общение сводилось максимум к получасу формального обмена событиями за день. А дальше – каждый в свой гаджет и потом спать.

Как не развестись за время карантина
Как не развестись за время карантина
Фото: Pexels

Сумасшедший ритм жизни, скажете вы, цейтнот погоняет форс-мажором? Как тут найти время на часовые беседы? Вот, пожалуйста. Сама жизнь поставила весь этот "бег в колесе" на паузу. Дала время на общение с детьми и любимыми, родителями и друзьями, на самообразование, качание пресса, изучение японского – на все то, что мы старательно откладывали на "когда будет время". И? Каков результат?

Мы оказались не готовы обойтись без капучино, шопинга, кинотеатров и ресторанных посиделок. Мы разучились общаться и развлекать самих себя. А тут еще нужно коммуницировать с партнером и как-то упорядочить день ребенка. Коллапс.

Происходящее никого не оставит нейтральным. Будут пары, которых такая ситуация сплотит, выведет их отношения на новый уровень доверия. Но будут и те, кто не сможет пройти этот этап и сохранить отношения.

Как справиться с детьми на карантине – смотрите видео:

Если вы понимаете, что "ваша крыша сейчас рухнет" и вам просто необходимо побыть только вдвоем и хоть ненадолго сменить картинку, поменять атмосферу – позвольте себе сбежать от мира ненадолго. На пару часов. Поверьте, ваши отношения того стоят.

В идеале – остаться на это время тет-а-тет. Если домашние условия совсем никак не позволяют это сделать, можно сбежать, например, в такие отели, как Cherry Twins, где все создано для перезагрузки отношений.

Если отель или почасовая квартира сейчас не по бюджету или нет возможности оставить домочадцев без присмотра – попытайтесь устроить себе свидание дома, например, когда все остальные уснут. Принарядитесь, зажгите свечи, налейте вина. Придумайте пикантную тему для беседы. Как вариант – можно написать несколько записок с фантазиями, которые каждому хотелось бы обсудить и вытащить одну на выбор.

Напишите друг другу романтические письма, а потом прочтите вслух.

Найдите мизансцену из фильма, которая вас возбуждает, и "обменяйтесь ссылками".

Попробуйте отвлечься от нахлынувших проблем, паники, истерики и посмотреть друг другу в глаза. Увидеть ту искорку, в которую когда-то влюбились. Подарить друг другу нежность, заботу, внимание, любовь. Стонать вместе гораздо приятнее, чем ворчать и ссориться.

А как воплощать свои сексуальные фантазии и во что можно поиграть в обычной спальне – читайте уже в следующей статье.

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Источник: Сегодня
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