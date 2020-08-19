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Как развестись без ультиматумов и войны: советы адвоката

Сегодня, 17:40

Зачастую при разводе все споры возникают из-за имущества или ликвидных активов, нажитых в браке

Практически все "семейные разборки" ведутся на языке ультиматумов. В таких конфликтах каждый тянет одеяло на себя. Но побеждает в результате тот, у кого больше денег, власти, наглости. А тот, кто слабее в социальном, финансовом и моральном плане, зачастую просто не в силах противостоять, рассказывает адвокат по семейному праву Горбаль Наташа. На своей странице в Instagram она пояснила, что важно сделать еще до создания семьи, чтобы в последствии избежать каких-либо ультиматумов.

По словам адвоката, как правило, при разводе все споры возникают из-за имущества или ликвидных активов, нажитых в браке. Особенно в случаях, когда жена освобождает мужа от семейных дел во имя его карьеры, поскольку "сидит с ребенком и у нее полно времени".

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При этом работающий муж не преминет обвинить жену, что та сидела у него на шее, поэтому прав ни на что не имеет, приводит пример эксперт и поясняет, что это совсем не так.

Даже у неработающей жены есть право на половину всего нажитого, включая половину зарплаты, если иное не предусмотрено договоренностями между супругами.

"Но все эти права жены могут быть реализованы только при наличии доброй воли работающего мужа. Однако, как показывает практика, такая "воля" отсутствует. Всегда. Вместе с тем, совершаются действия, направленные на лишение жены всего – не заработала. А если сама не отказывается от всего нажитого, то получает новую "войну" – за ребенка", – поделилась личным опытом адвокат.

При этом эксперт поясняет, что отбирает мужчина ребенка у матери исключительно для того, чтобы ее побольнее "ударить" и заставить отказаться от имущества.

"В таком случает ребенок отцу, как таковой, не нужен. В данном случае ребенок лишь средство, чтобы обобрать некогда любимую женщину и оставить ее ни с чем", – поясняет адвокат.

Как развестись без ультиматумов и войны
Как развестись без ультиматумов и войны
Фото: Depositphotos

Чтобы избежать ультиматумов и угроз со стороны любого из партнеров, еще до создания семьи важно научиться правильно коммуницировать и вместе решать серьезные вопросы.

Адвокат по семейному праву рекомендует будущим супругам научиться:

  1. Разговаривать друг с другом, без ультиматумов и манипуляций.
  2. Определить векторы развития вашей семьи.
  3. Распределить обязанности.
  4. Научиться дружить.

"Последнее вообще крайне важно. Поскольку дружба супругов – это крепкий фундамент для их любви. Когда случается плохое или хорошее и вы звоните сразу мужу или жене, а не маме, ваша связь действительно крепка и никакие ультиматумы вам не грозят", – подытожила адвокат.

Почему распадаются семьи и какие особенности воспитания детей без отца – смотрите видео:

Ранее издательница интернет-портала Полина Неня боролась с бывшим супругом за свою трехлетнюю дочь, которую он у нее отобрал. А позже экс-супруга Полиграфа ШарикоFF заявила, что он отобрал у нее сыновей.

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Источник: Сегодня
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