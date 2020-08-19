Как развестись без ультиматумов и войны: советы адвоката
Зачастую при разводе все споры возникают из-за имущества или ликвидных активов, нажитых в браке
Практически все "семейные разборки" ведутся на языке ультиматумов. В таких конфликтах каждый тянет одеяло на себя. Но побеждает в результате тот, у кого больше денег, власти, наглости. А тот, кто слабее в социальном, финансовом и моральном плане, зачастую просто не в силах противостоять, рассказывает адвокат по семейному праву Горбаль Наташа. На своей странице в Instagram она пояснила, что важно сделать еще до создания семьи, чтобы в последствии избежать каких-либо ультиматумов.
По словам адвоката, как правило, при разводе все споры возникают из-за имущества или ликвидных активов, нажитых в браке. Особенно в случаях, когда жена освобождает мужа от семейных дел во имя его карьеры, поскольку "сидит с ребенком и у нее полно времени".
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При этом работающий муж не преминет обвинить жену, что та сидела у него на шее, поэтому прав ни на что не имеет, приводит пример эксперт и поясняет, что это совсем не так.
"Но все эти права жены могут быть реализованы только при наличии доброй воли работающего мужа. Однако, как показывает практика, такая "воля" отсутствует. Всегда. Вместе с тем, совершаются действия, направленные на лишение жены всего – не заработала. А если сама не отказывается от всего нажитого, то получает новую "войну" – за ребенка", – поделилась личным опытом адвокат.
При этом эксперт поясняет, что отбирает мужчина ребенка у матери исключительно для того, чтобы ее побольнее "ударить" и заставить отказаться от имущества.
"В таком случает ребенок отцу, как таковой, не нужен. В данном случае ребенок лишь средство, чтобы обобрать некогда любимую женщину и оставить ее ни с чем", – поясняет адвокат.
Чтобы избежать ультиматумов и угроз со стороны любого из партнеров, еще до создания семьи важно научиться правильно коммуницировать и вместе решать серьезные вопросы.
Адвокат по семейному праву рекомендует будущим супругам научиться:
- Разговаривать друг с другом, без ультиматумов и манипуляций.
- Определить векторы развития вашей семьи.
- Распределить обязанности.
- Научиться дружить.
"Последнее вообще крайне важно. Поскольку дружба супругов – это крепкий фундамент для их любви. Когда случается плохое или хорошее и вы звоните сразу мужу или жене, а не маме, ваша связь действительно крепка и никакие ультиматумы вам не грозят", – подытожила адвокат.
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