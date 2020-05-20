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Как изменение фамилии влияет на судьбу человека

С помощью изменения фамилии можно запрограммировать человека на успех

Анна Ковпак
Сегодня, 18:53

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, почему фамилия способна изменить жизнь человека, как правильно выбрать себе имя и почему опасно брать двойную фамилию.

Сменил фамилию – изменил жизнь. Некоторые люди уверены, что фамилия имеет огромное влияние на судьбу и поведение человека. Так, например, белый маг Евгения Лисицина трижды меняла свою фамилию, а ее дочери хватило одного раза.

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  • Белый маг Евгения Лисицина: Ничего не могла с ней сделать – она ​​вела себя крайне плохо. Ее постоянно выгоняли из школы – такой маленький бандит, не училась и хулиганила. После смены фамилии она стала президентом школы, она прекрасно учится, хочет работать, имеет кучу проектов. К тому же она начала очень хорошо рисовать и даже выигрывает чемпионаты.

Маг уверена, что изменение фамилии полностью меняет человека, а дело – в коде судьбы.

  • Белый маг Евгения Лисицина: Если вы число отчества, имени и фамилии сложите – получите код судьбы. Это можно легко просчитать – в Интернете есть множество примеров. Просто ставите цифры, напротив которых прописываете буквы имени, и составляете к конечному числу, которое имеет единичное значение.

Код влияет на судьбу человека. Одна цифра может принести успех и славу, а другая – забвение. Изменив хотя бы одну букву в фамилии, вы можете изменить все. И иногда люди делают это специально.

Как смена фамилии влияет на судьбу человека
Как смена фамилии влияет на судьбу человека
Фото: stocksnap.io

С помощью изменения фамилии можно запрограммировать человека на успех. Это часто делают политики и звезды. Ведь, кто раньше знал Норму Джин Мортенсен (Мэрилин Монро) или Одри Кэтлин Растон (Одри Хепберн). Женщины чаще меняют свои фамилии и через замужество, что может принести в ее жизнь как счастье, так и зло. Мало того, если женщина, например, мечтает о семье, но фамилия мужа добавила ее коду судьбы цифры карьеры – это изменит ее и может разбить семью.

  • Белый маг Евгения Лисицина: Большинство женщин говорят: "Мой муж изменился". На самом деле у нее изменилась картина мира – зеркало и она начала видеть его по-другому.

Но маги не рекомендуют брать двойную фамилию – это может привести к раздвоению личности. Психологи же настроены более скептически.

  • Психолог Даниил Протас: Если человек уверен, что новая фамилия придаст его жизни больше устойчивости и уверенности, а сам по себе человек не совсем такой, тогда, да, будет такой эффект. Это эффект самовнушения. Если человеку не нравится, как звучит его имя, соответственно, он будет на какие-то миллиметры больше чувствовать комплекс неполноценности.

Поэтому, если вы уверены, что изменение фамилии изменит вашу жизнь к лучшему – меняйте, но не переборщите. Эксперты единодушны в том, когда этого делать не следует – если вы чувствуете, что эта фамилия вам не приятна, она принесет только негатив, а также лучше остаться со своей.

Как живут украинцы с необычными фамилиями – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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