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Как изменить свою реальность с помощью мыслей за 7 дней

Слова и мысли человека формируют  его жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Как изменить свою жизнь с помощью мыслей
Как изменить свою жизнь с помощью мыслей
Фото: Pixabay

Джозеф Мерфи говорил: "Сила слов – один из величайших даров. Перестаньте использовать силу слов против себя". А что если попробовать поэкспериментировать? И последовать нижеизложенным советам в течение недели – и вы увидите результаты. Смысл эксперимента – очистить свое информационное пространство. И в первую очередь это то, что мы думаем, как и о чем говорим, что читаем и что обсуждаем с другими. 

Совет 1: говорите только о хорошем

В течение недели говорите с другими и думайте про себя только о добром. Никого не критикуйте, не жалуйтесь, не сплетничайте, не поддерживайте разговоров о чужих проблемах. Дело в том, что негатив (проговоренный вслух или присутствующий в мыслях) программирует соответствующим образом наше подсознание. И оно начинает "притягивать" по принципу подобия все больше негатива в нашу жизнь. И наоборот. Чем больше фокусируемся на хорошем – тем больше его замечаем, и тем больше в итоге происходит в реальности позитивных событий.

Совет 2: Не смотрите телевизор и не читайте ленты новостей в Интернете хотя бы неделю

Во-первых, вы обнаружите, сколько высвободилось времени, которое можно потратить более продуктивно. Во-вторых, избавите свое сознание и подсознание от "нечистот" информационного потока. Ведь будем откровенны: очень мало новостей рассказывают о победах и достижениях, в основном это какие-то происшествия и прочий негатив. Опять-таки, подсознание реагирует на вовлеченность и эмоции: чем больше человек на чем-то фокусируется, тем больше подсознание будет "подкидывать" ситуаций, соответствующих этим эмоциям. 

Совет 3: практикуйте визуализацию 

Лучше всего это делать перед сном или рано утром после пробуждения. Всего лишь в течение 3-5 минут просто представляйте мысленно то желание, которое хотелось бы реализовать. Вообразите, что желаемое уже сбылось и попробуйте находиться в соответствующем эмоциональном состоянии эти несколько минут и думать о том, что хотите получить в ближайшем будущем. Практика показывает, что в результате визуализаций желание сбывается в течение ближайших нескольких месяцев. 

Совет 4: благодарите 

Есть даже специальные "дневники благодарности" в книжных магазинах, в которые предполагается каждый вечер записывать, кому и за что вы благодарны за сегодняшний день. Но даже если мысленно благодарить жизни ежедневно за все, что вы имеете – вы получите больше.

Напомним, ранее мы писали о том, как снять стресс: четыре простых шага.

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Источник: Сегодня
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