Как изменить жизнь к лучшему: совет Оли Горбачевой

Звездный ментор рассказала о способах повлиять на качество своей жизни

Как изменить жизнь к лучшему: совет Оли Горбачевой Фото: Олег Батрак

Ольга Горбачева знает ответы на множество вопросов женщин, касающихся счастья, уверенности в себе и самореализации. Артистка, а теперь и успешный ментор, считает, что изменить жизнь к лучшему можно с помощью аффирмаций и большого желания.

Смотрите полное интервью с Ольгой Горбачевой:

По словам Оли, повлиять на качество собственной жизни может каждая. Для этого нужно не только определиться с приоритетами, но и правильно начинать день.

"Я настраиваю себя известными приемами на благополучную и счастливую жизнь. Аффирмации — это один из таких моментов", – делится Горбачева в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

"Также практикую визуализацию, молитву, медитацию, дыхание, стараюсь заниматься йогой. Но, пожалуй, аффирмация – это самое быстрое, что вы можете сделать, если ничего не успеваете. У меня очень много аффирмаций со словом "сила". Например: "Я чувствую постоянное прибавление сил", "У меня на все хватает сил", "С силой, которую я принимаю свыше, я сама творю свою задачу", – рассказывает Оля.

Ольга Горбачева Фото: Олег Батрак

Ольга Горбачева отмечает, что начать меняться сложно, но внутреннее сопротивление – это нормально. "Сопротивление всегда показывает, что вы уже где-то близко подошли к своей силе", – говорит ментор.

"Начните с малого. Например, скажите: "Какой сегодня чудесный день". Если вы пока не можете направить аффирмации на то, чтобы мотивировать себя жить лучше, то хотя бы начните с того, что мир вас слышит: "Мир слышит меня, а я слышу мир". По сути, вот такими исключительно женскими инструментами – сила сексуальной энергии, сила любви и сила мысли – мы можем творить свой мир", – объясняет Горбачева.

Полное интервью с Ольгой Горбачевой читайте здесь. Она рассказала о силе женщины, влиянии аффирмаций на качество жизни, а также о Юрии Никитине.

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