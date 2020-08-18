Как изменить жизнь после 45 лет: история Елены Морозовой

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Кардинально изменить жизнь в 45 лет и наконец делать то, что нравится – реально. Об этом рассказала Елена Морозова, которая раньше проектировала дома, а теперь учит зажигательной зумбе.

"Мое первое образование инженер-строитель, потом второе высшее экономист. А еще и семья, дети и как то оно так получилось, что я оказалась вся в семье", – поделилась личной историей Елена.

В свои 45 лет она подумала, что уже всего достигли: и как профессионал, и как жена, и как мама. А поэтому в один день сказала себе "хватит", бросила работу и пошла учиться танцевать.

Тренер по зумбе Елена Морозова Фото: скриншот

За год Елена объездила почти всю Украину, участвовали в различных тренингах и мастер-классах и наконец стала тренером по зумбе.

Теперь Елена признается, что в 51 год чувствует себя лучше, чем в свои 20-25 лет.

Чтобы набрать группы для тренировок, Елена вышла на улицу, на полную включила латиноамериканские зажигательные мелодии и начала танцевать.

Постепенно желающих тренироваться под руководством Елены было в изобилии.

А она в свою очередь говорит, что зумба помогает преодолевать трудности. Главное – прислушайтесь к своему сердцу.

Тем временем психологи выяснили механизм позитивных эмоций.

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