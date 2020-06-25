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Интервью

Как карантин повлиял на спрос влюбленных жениться: экспертное мнение

Сегодня, 11:14

Тренд на небольшие камерные ивенты и лаконичные образы невест наблюдается давно

Свадьба – значимое событие в жизни влюбленных. А подготовка к торжеству иногда может быть еще тем испытанием даже для самых крепких пар. Но что, если главным препятствием к свадьбе становится COVID-19?

Мы задумались над тем, как пандемия коронавируса уже изменила мир и как это повлияет на свадебную индустрию в целом. Действительно ли будущее за онлайн-форматами торжеств? Как сейчас строят бизнес специалисты, работающие в этой сфере, и что делать невестам, которые планировали свою свадьбу в этом году – читайте эксклюзивные комментарии экспертов и победительницы проекта "Холостяк-9" Дарьи Квитковой в спецпроекте Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020!

Илона и Артур Шрамко, основатели свадебного салона CRYSTAL, рассказали о влиянии карантина на спрос влюбленных жениться, а также как им удалось быстро переориентироваться в нынешних реалиях и не потерять свою аудиторию.

Илона Шрамко
Илона Шрамко
Фото: пресс-служба

Коронавирус – это вызов для нас

С приходом карантина мы с командой решили оперативно реагировать на изменения и восприняли все как своеобразный вызов для нас. Решили не сдаваться и не плыть по течению, а действовать. Поэтому было принято решение запускать онлайн-продажи через сайт и соцсети. За несколько дней мы перенастроили сайты и примерки для онлайна и начали работать: провели много онлайн-консультаций и общались с клиентами через видеосвязь. В результате в период карантина мы окупили все текущие расходы и поддержку персонала. Мы получили невероятное количество положительных отзывов от невест из разных уголков мира.

Как карантин повлиял на спрос

По нашему опыту, очень маленький процент пар отказался от празднования свадьбы, большинство перенесло событие или на осень-2020 или на следующий год. Это серьезное событие в жизни пары, с длительной подготовкой и тысячей деталей. Поэтому просто отменить такое мероприятие нелогично. Большинство все-таки переносит событие на несколько месяцев до полной отмены карантина и ограничений.

Артур Шрамко
Артур Шрамко
Фото: пресс-служба

О новых форматах проектов

Здесь мы действовали просто: предложили скидки на все платья, которые были в наличии на тот момент в шоурумах. Этот инструмент успешно используют свадебные бутики за рубежом – периодически объявляют Sample Sale на все позиции, что в наличии. Это первый шаг, который позволил избежать паники и остановки продаж после начала карантина. Скидки всегда нравятся клиентам и позволяют побаловать себя желанным платьем.

Свадебные тренды-2020

Тренд на небольшие камерные ивенты и лаконичные образы невест мы наблюдали еще до распространения вируса. Думаю, что пандемия, безусловно, повлияет на форматы свадеб, но это очень индивидуально для разных стран и для каждой пары. Тенденции свадебной моды постепенно изменяются, как и индустрия моды в целом. Платья поддерживают тренды, отзеркаливают их, на это обращают внимание требовательны невесты.

Фото: Сегодня

Как сохранить бизнес в сложной экономической ситуации

За годы в бизнесе мы не раз сталкивались со сложными экономическими ситуациями как в Украине, так и в мире. Однако такой вызов, как карантин, у нас впервые – ведь нам нужно было остановить производство на время. С ослаблением карантина мы возобновили работу со всеми необходимыми мерами безопасности. Поддержкой для нас всегда есть наша команда и семья. Помогают быстрые реакции и готовность к решительным действиям. Считаем, что сегодня бизнес чем быстрее реагирует, тем больше получает.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных свадебных трендах сезона-2020: собираем модный образ.

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Источник: Сегодня
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