Как кардинально изменить жизнь: простые советы

Когда мы задаем вопросы сами себе, то они приобретают какой-то эмоциональный оттенок

Наслаждайтесь жизнью. Фото: depositphotos

Стресс, эмоциональное выгорание и нервные срывы в повседневной жизни встречаются довольно часто. И однажды они могут стать знаком, что пора бы уже изменить что-то в своей жизни.

Мир и наши жизни динамично развиваются. Нужно быть готовыми ко всему. И порой приходится трансформироваться в совершенно другого человека с иными принципами и установками.

Вот несколько советов, как начать жизнь с чистого лица и кардинально изменить жизнь:

"Устами младенца глаголит истина"

Иногда достаточно обратиться за помощью к другим. Более того, ваш собеседник должен иметь совершенно иную точку зрения и взгляд на окружающий мир. Так, например, можно рассмотреть ту группу людей, которая разнится от вас по причине возрастного фактора. Хоть дети и не имеют достаточно опыта для того, чтобы давать советы взрослому человеку, их мнение по поводу тех или иных вопросов может служить стартом для ваших изменений. Они относятся к жизни более беззаботно и просто, чем те, кто их старше. А на многие вещи и вовсе смотрят, с первого взгляда, безумно и неправильно. Но именно это может помочь вам разбудить ваше воображение и двигаться дальше, выбрав новую смелую тактику.

Вызов

От всего, чем мы занимаемся, мы ожидаем какой-то выход. На работе это может быть внеплановая прибавка к зарплате или премия, повышение или крутая командировка. Но к чему мы стремимся на самом деле? Очень просто победить на работе или спортивных соревнованиях, но намного труднее и вместе с тем полезнее победить самого и себя и то, чего мы боимся и не ожидаем от себя. Попробуйте сделать то, что для вас кажется абсурдным.

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Подойдите к кому-нибудь на улице и просто познакомьтесь, возьмите на работу малоопытного, но способного сотрудника или просто откажитесь от использования интернета на сутки. И кто знает: возможно, это станет именно тем, что пророчит вам успех как в личностном, так и профессиональном развитии.

Час силы

Есть упражнение, которое направлено на то, чтобы создать планы и одновременно с этим поблагодарить себя и то, что сейчас есть в вашей жизни. Оно способствует повышению самооценки и может помочь вам думать совсем иначе, смотреть на окружающие вас вещи под другим углом и изменить мировоззрение. Несмотря на название методики, достаточно потратить на него около получаса. Оно состоит из нескольких этапов, которые не обязательно должны составлять по 15 минут каждый, как это описывает Энтони Роббинс, создатель упражнения. Так что если понимаете, что не можете ничего больше придумать, то смело переходите к следующей части:

сконцентрируйтесь не на том, чего вы хотите добиться, а скорее на самом процессе подготовки к реализации ваших идей;

четко проговорите то, как вы будете добиваться той или иной цели;

спланируйте и сформулируйте то, к чему стремитесь;

подумайте, что вы хотите сделать именно сегодня.

Важно благодарить себя за то, что имеете именно сейчас. Даже если этого недостаточно для того, чтобы добиться того, к чему стремитесь.

Правильные вопросы — правильная жизнь

Когда мы задаем вопросы сами себе, то они приобретают какой-то эмоциональный оттенок.От этого нужно избавляться, причем очень оперативно! Ведь как мы и кто-либо другой сможем ответить на вопросы, которые составлены не совсем корректно. Так ответ можно тоже считать неправильным. Вместо того, чтобы, например, возмущаться по поводу того, что не получили повышение, попробуйте подумать, что нужно сделать, чтобы его получить.

Если не знаете, чем заняться, и в голове ноль идей, попробуйте представить себя кем-то другим. Вот у вас есть пять шансов на новую жизнь, и вы вправе распоряжаться их наполнением и быть кем угодно. Распишите то, как бы вы могли жить, кем бы вы были. Так можно раскрыть ваши скрытые желания и таланты.

Например, если в вашем списке есть писатель, то попробуйте писать чисто для себя: записывайте мысли, заведите дневник или сочините рассказ. Знайте, что жизнь полна возможностей, и вы сможете добиться всего, чего хотите. Достаточно просто быть уверенными в себе, и все обязательно получится!

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