Как каждый знак зодиака реагирует на измену

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Измена способна разрушить любой союз, а простить предательство способны далеко не все. Дальнейшее развитие отношений зависит от многих факторов и от того, под каким знаком зодиака рожден человек, в том числе. Об этом говорят астрологи и рассказывают, как каждый знак зодиака реагирует на измену.

Овен

Интересно, что несмотря на импульсивность представителей этого знака зодиака, они сначала довольно пассивно реагируют на измену. А вот когда полностью осознают все происходящее, то непременно устроят партнеру настоящий скандал с метанием посуды. Овны не простят партнеру неверность, поэтому за скандалом непременно последует расставание.

Телец

Представители этого знака зодиака очень осторожные и упрямые, поэтому на протяжении долгого времени они просто будут отказываться верить в то, что им изменяют. А когда осознание придет, то появится новая сложность – расстаться с партнером. К слову, предательство оставит большую рану в сердце Тельца, поэтому может возникнуть недоверие ко всем представителям противоположного пола.

Близнецы

Они очень расстроятся, узнав о предательстве партнера, но страдать они будут недолго. Как только появится кто-то новый на горизонте, Близнецы тут же включатся в игру. Они уверены, что окунувшись в новый роман, можно легче забыть измену.

Как каждый знак зодиака реагирует на измену Фото: Pexels

Рак

Для них новость о предательстве может стать разрушительной. Под силой эмоций они готовы на самые безрассудные поступки, лишь бы пристыдить изменщика. О страданиях Рака узнают все родные, близкие и даже малознакомые люди. И вот только тогда они начнут работать с чувством опустошенности и искоренять его из себя. Чтобы смириться с изменой, Раку необходимо много времени.

Лев

Гордые и неприступные представители этого знака зодиака никогда и ни при каких условиях не простят измену. Кроме того, узнав о предательстве, Лев еще и начнет мстить всем, кто в этом замешан. И это может продолжаться довольно долго. Все это говорит о том, что Львами измена прощается очень сложно.

Дева

Измена для Девы не станет поводом для скандала и истерики, но то, что выставит партнера с вещами за дверь – точно. А затем еще и навсегда вычеркнет его из своей жизни. О том, что происходит у Девы в душе, не узнает никто, они оставят свои переживания при себе.

Как каждый знак зодиака реагирует на измену Фото: Depositphotos

Весы

Представители этого знака зодиака очень верные и преданные, поэтому предательство партнера способно выбить их из колеи. Весы всегда найдут выход из ситуации, а вместо слез и истерик отправятся на поиски мимолетного романа. Они всегда тянутся к серьезным отношениям, поэтому не могут находиться долгое время в одиночестве.

Скорпион

Представители этого знака зодиака очень ревнивые, поэтому одна только мысль об измене может выбить его из колеи. Примечательно, что сами Скорпионы не отличаются верностью, но вот с предательством партнера они смириться точно не смогут. Если Скорпиону изменили, то об этом он будет помнить долго, как и продолжать мстить своему обидчику.

Стрелец

Они не любят скандалов и истерик, поэтому новость об измене не вызовет у них слишком бурных эмоций. Вначале они могут и вовсе замкнуться в себе, будут всячески избегать общения с окружающими и перепробуют всевозможные способы забыть о предательстве. Но вскоре Стрелец может начать винить себя в том, что ему изменили, поэтому даже через какое-то время простит своего партнера.

Как каждый знак зодиака реагирует на измену Фото: Pixabay

Козерог

Они не поддаются своим эмоциям и умеют их контролировать, поэтому узнав об измене, они должны будут быть в курсе всех подробностей, прежде чем решиться на какой-то шаг. За поддержкой и советом они могут отправиться к подруге или психологу. Пройдет немного времени, и Козерог справится с мыслями о предательстве, но простить изменщика никогда не сможет.

Водолей

Измена дается им сложно, ведь впоследствии они начнут ненавидеть всех представителей противоположного пола. При этом они не будут хандрить и мстить неверному партнеру, но расстанутся с ним сразу. Им понадобится время и работа над собой, чтобы прийти в себя и вернуться к поискам нового партнера.

Рыбы

Мечтательные и романтичные Рыбы сами никогда не изменят своему любимому человеку, но и терпеть неверность партнера не будут. Узнав об измене, они не будут скрывать свои эмоции, и об этом будут знать многие. Сначала предательство выбьет их из колеи, но затем, немного погоревав, Рыбы успокоятся и снова начнут верить в настоящую любовь.

Какие звездные разводы ошеломили фанатов – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться