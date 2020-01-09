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Как комфортно вернуться к работе после праздников: практичные советы

Психологи давно признали, что внешняя мотивация не работает, она должна исходить изнутри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:49
Как комфортно вернуться к работе после праздников
Как комфортно вернуться к работе после праздников
Фото: Pexels

Новогодние и Рождественские праздники могут стать не только возможностью отдохнуть и переключится, а и перерасти в настоящее испытание, когда нужно будет возвращаться в офис. Как комфортно вернуться к работе после праздников, разбирались в статье.

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1. Не спешите

Не пытайтесь в первый рабочий день переделать всю работу, не беритесь за масштабные проекты, а по возможности проведите подготовительную работу. Простой плавно войдите в курс дела и рабочий ритм.

2. Подпитывайтесь идеями во время отдыха

Это позволит вам охотнее и с большим желанием приступить к работе и к их реализации. Сходите на выставку, посмотрите фильм, прочтите книгу, журнал или начните изучать что-то новое. Выберите то, что наполняет вас, заставляет подняться с дивана и работать.

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3. Планируйте и запишите свои цели

Постновогодний период – отличное время, чтобы строить планы и ставить цели. Уделите немного времени, возьмите в руки ручку и блокнот и напишите то, чего вы хотели бы достичь в этом году. Далее, напишите план, согласно которому вы будете двигаться к достижению своей цели. Это станет для вас хорошей мотивацией к действию.

4. Не давите на себя

В эпоху соцсетей с красивыми картинками и текстами, может возникнуть угнетающее чувство, что вы ничего не достигли, ничего не умеете и не можете, тогда, как другие покоряют мир. Не давите на себя и не сравнивайте с другими. Сравните себя с тем, кем вы были год назад и проанализируйте, чего достигли за этот год. Психологи давно признали, что внешняя мотивация не работает, она должна исходить изнутри.

Как вернуться в рабочий ритм
Как вернуться в рабочий ритм
Фото: stocksnap.io

5. Научитесь отдыхать

Чтобы продуктивно работать, важно научиться хорошо отдыхать. И если новогодние праздники прошли удачно, тогда просто научитесь наслаждаться маленькими делами и целями на работе, чтобы достигать большего. И возьмите себе за правило планировать свой отдых каждые выходные – это поможет вам качественно и интересно отдыхать, переключаясь с работы и наслаждаясь жизнью.

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Источник: Сегодня
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