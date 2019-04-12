Как материнская депрессия и стресс влияют на темперамент детей

Как минимизировать влияние на ребенка

Как материнская депрессия влияет на темперамент ребенка Фото: Depositphotos

Когда рождается ребенок, обычно молодая мама ожидает, что её будут переполнять радостные эмоции и умиление, но часто в реальности после рождения малыша или во время беременности появляются другие ощущения – плаксивость, беспокойство, неуверенность в себе. Эти состояния могут перейти в тяжелую форму депрессии.

По мнению психолога, директора Института психологии им. С. Костюка – Сергея Максименко, основной причиной возникновения перинатальной депрессии считаются гормональная перестройка и изменение привычного образа жизни. Если женщина постоянно подавлена, то и ребенок в будущем может иметь склонность к депрессивным состояниям. Постоянное пребывание в нём может быть наследственным.

Психолог Сергей Максименко Фото: пресс-служба

Угнетённое состояние женщины может влиять на психологическое здоровье малыша. Темперамент является динамической характеристикой личности, которая закладывается как генетическая основа динамических реакций личности, таких как общая динамика или гибкость мышления.

Перепады настроения: норма или депрессия?

Во-первых некоторые перепады настроения у беременных ошибочно воспринимаются нормой. Во-вторых, даже в ситуации понимания самой женщиной, что её состояние не совсем адекватное, наступает страх того, что она недостаточно "хорошо", "правильно" что-то делает и поэтому происходит замалчивание проблемы.

Соответственно, мы имеем дело с поздней, несвоевременной диагностикой перинатальной депрессии, затем это приводит к "послеродовой" депрессии. Можно констатировать тот факт, что при отсутствии диагностики и профессионального лечения, состояние некоторого количества женщин усиливается до совершения суицида.

Симптомы такого состояния обычно проходят самостоятельно через 1-2 недели, но если эти состояния не исчезают в течение двух недель, речь идет о депрессии.

Как бороться с депрессивными состояниями

При слабо выраженных симптомах врач может назначить регулярные осмотры. Если состояние ухудшается или депрессия выражена достаточно сильно с самого начала, обычно назначают беседы с психологом или медикаментозное лечение.

Но существует несколько советов, которые помогут ослабить степень проявления симптомов депрессии:

Регулярно восстанавливать свои силы. Важно поставить себя на первое место и удовлетворять собственные базовые потребности: хорошо питаться, хорошо спать, гулять на свежем воздухе, приводить себя в порядок.

Не требовать от себя слишком многого. Будьте снисходительнее к себе, хвалите себя даже за "маленькие" победы.

Зовите на помощь. Попросите кого-то из родных погулять с новорожденным, а тем временем уделите время себе, отдохните или займитесь домашними делами.

Говорите о своих чувствах. Чем больше вы будете озвучивать свои чувства и эмоции, тем лучше это будет для вас и вашего психического состояния.

Как минимизировать влияние на ребенка Фото: Pixabay

Как минимизировать влияние на ребенка?

Постоянное напряжение и страх отражаются на эмоционально-волевой сфере ребенка – на его импульсивности, замкнутости или открытости.

Как может влиять угнетенное состояние женщины на развитие малыша:

склонность ребенка к частым заболеваниям;

повышенная нервная напряженность;

отставании в развитии, росте и весе;

нарушение работы желудочного тракта;

задержка когнитивного развития (особенно речи).

Чтобы предупредить риски последствий для себя и малыша, не пытайтесь справиться с депрессивным состоянием самостоятельно. Обратитесь за помощью к специалистам. И всегда следите за тем, чтобы чувствовать себя в гармонии с миром.

Читайте также наш спецпроект, где успешные люди рассказывают, как боролись с депрессивным состоянием.

Смотрите видео по теме: в Европе нервные срывы и депрессии приравниваются к недугам:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram