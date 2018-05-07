Как начать делать только то, что нравится: совет психолога

По словам Михаила Лабковского, вы будете идти через сопротивление, психика будет буксовать, просить вас вернуться к привычному сценарию

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

На самом деле это всего лишь вопрос привычки делать то, что нравится, заниматься тем, что доставляет удовольствие, окружать себя людьми, с которыми вам действительно хорошо. Причем всегда, а не время от времени.

Об этом рассказал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Привычка, как известно, формируется 21 день, но если вы с детства не привыкли к свободе, то усилие над собой сделать придется", – говорит он.

По словам психолога, вы будете идти через сопротивление, психика будет буксовать, просить вас вернуться к привычному сценарию. Но, как отмечает Лабковский, это хороший показатель.

"Если становится чуть сложней, чем раньше, значит, перемены состоялись, старые нейронные связи разрываются, а на их месте появляются новые", – говорит он.

Как утверждает психолог, свобода — это не философский вопрос: "Это вопрос психологического здоровья и благополучия".

"Люди, которые живут так, как им нравится, не конфликтуют с этим миром, не отстаивают в нем свои интересы, не воюют со всеми подряд. И уж тем более не воюют сами с собой. Они просто живут счастливо. Их комплексы уходят, внутренние противоречия разрешаются. Все становится гладко и понятно", – подытожил Лабковский.

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Тем временем другой психолог рассказал, почему сложно вступить в новые отношения. Михаил Лабковский отмечает, что одно неприятное чувство для многих становится гораздо сильнее симпатии.