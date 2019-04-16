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Как начать медитировать: полезные советы

Медитация в домашних условиях – как действует медитация

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:08
Фото: Pixabay

Занятия медитацией каждый день даже в домашних условиях позволят вам избавиться от стресса и обрести внутреннюю гармонию. Посвящая ей несколько минут каждый день, вы сможете постичь свою духовную природу и обрести покой.

Что такое медитация

Медитация — это форма глубокого расслабления, которая поможет найти контакт с духовным началом внутри каждого из нас. Регулярные занятия медитацией, даже в домашних условиях, помогут найти покой и согласие со своей внутренней сущностью. Медитация нужна для того, чтобы расслабить не только тело, но и наш разум, открыть в себе гармонию, которая несет восстановительный эффект.

Как научится медитировать

Существует несколько простых методов медитации:

1. Вы можете делать медитативные упражнения, удобно устроившись на коврике для йоги, подушках или полу и пристально смотреть в пламя свечи. При этом очень важно сконцентрировать на свете свое внимание для гармонии разума.

2. Другой способ — сконцентрироваться на дыхании. При этом важно сидеть неподвижно.

3. Следующий способ — во время медитации можно повторять мантру (слово или предложение для расслабления сознания — ред). Повторение определенного слова поможет вам настроиться и прочувствовать то, что у вас с ним ассоциируется. Например, это слова "покой", "счастье", "радость" и так далее.

Как действует медитация

Медитация поможет избавиться от стресса Фото: depositphotos
Медитация поможет избавиться от стресса Фото: depositphotos

Отдых. Регулярная медитация поможет вам отдохнуть наилучшим образом, ведь регулярное снятие напряжения и стресса будет способствовать глубокому сну и хорошего самочувствия.

Внутренний баланс мозга. Известно, что регулярная медитация в домашних условиях усиливает связи между полушариями мозга, между "логичным" и "творческим" полушарием, обеспечивая улучшенный обмен информацией.

Защита от стресса. Регулярная медитация замедляет сердечный ритм, и дает глубокую релаксацию. Из-за этого стресс и тревога покинут вас. Также расслабляться мышечные "зажимы" и вы почувствуете спокойствие.

Внутренняя и внешняя гармония. Когда через медитации вы получите внутреннее спокойствие, то ваши взаимоотношения с другими людьми улучшаться.

Напомним, ранее ученые заявили, что йога и медитация улучшают работу мозга.

Также смотрите видео: как расслабиться после рабочей недели

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