Как начинают свой день успешные люди: простые хитрости

Вместо интенсивных тренировок успешные предприниматели занимаются медитацией

У успешных людей похожие привычки. Фото: depositphotos

Успешных людей нередко объединяют простые привычки в повседневной жизни. Это выяснили авторы книги My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired (Моя утренняя рутина: Как успешные люди начинают свой день вдохновленными) Бенджамин Сполл и Майкл Ксандер.

Они опросили свыше 300 успешных предпринимателей, чтобы выяснить, какие простые привычки объединяют этих людей, передает Новое время.

В числе героев книги – литератор и соосновательница The Huffington Post Арианна Хаффингтон, один из основателей Twitter Биз Стоун, президент Pixar и Walt Disney Animation Studios Эд Кэтмелл, а также другие успешные люди, сумевшие реализовать себя в профессиональной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как привлечь мужчину: три эффективных способа

В результате авторы книги выяснили, что практически всех опрошенных людей объединяет одно правило жизни – хороший сон. В среднем каждый из героев книги спит семь с половиной часов в сутки, пробуждаясь около 6:30 утра и засыпая не позднее 23:00. Просыпаясь, мало кто из них позволяет себе полежать в постели или проверить свой смартфон, не вставая с кровати, отмечают авторы:

"Большинство людей, с которыми мы беседовали, сразу встают и начинают свой день, и не тратят время на "полежать в постели еще чуть-чуть", вне зависимости от того, пользуются они смартфонами или нет", – отметил Сполл, добавив, что люди творческих профессий начинают свой день медленнее, чем те, кто работает в коммерции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как накопить состояние: забудьте эти пять отмазок

Также выяснилось, что в отличие от представителей развлекательной индустрии и звезд шоу-бизнеса, которые рекомендуют начинать свой день с интенсивной тренировки, предприниматели, поучаствовавшие в опросе для книги, предпочитают заниматься спортом после обеда или вечером после рабочего дня.

Вместо интенсивных тренировок и другой физической активности, успешные предприниматели и топ-менеджеры занимаются медитацией.

"Медитация не отнимает много времени и легко вмещается в напряженный график активно работающего человека", – говорит Сполл.

Он добавляет, что им удалось выяснить еще одну интересную особенность успешных людей – они просыпаются сразу по сигналу будильника, не переставляя его на 5,10 или 15 минут, чтобы дольше поспать.

"Оттягивая момент пробуждения вы будете чувствовать себя гораздо хуже, чем если сразу по его сигналу встанете с постели. Если у вас есть лишние 5 или 10 минут с утра, воспользуйтесь ими для крепкого сна, не прерывая его и не оттягивая момент пробуждения", – рекомендует Арианна Хаффингтон.

Тем временем психолог пояснил, почему для женщины выйти замуж не главное. Михаил Лабковский рассказал, что для женщины действительно должно быть важно.