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Как настроиться на решительные действия в жизни: четыре совета психолога

Сегодня, 13:22

Наблюдайте за теми, кто органичен в своем хорошем результате

У многих в жизни наступает переломный момент, когда необходимы перемены. Вот только далеко не все готовы к этим изменениям и не готовы выложиться на полную, чтобы достичь желаемого результата. Чтобы начать процесс трансформаций необходимо решительно настроиться, уверена психолог Наталья Холоденко. На своей странице в Instagram она дала несколько советов, которые помогут настроиться на решительные действия в жизни и выйти на новый уровень.

Как настроиться на решительные действия в жизни
Как настроиться на решительные действия в жизни
Фото: Pixabay

1. Монотонное выполнение того, от чего зависит ваш успех в решении задачи: зарядка каждое утро, если хотите похудеть, пост каждый день, если хотите научиться писать.

2. Признание реальной ситуации. Часто люди прячутся, не отвечают на звонки, когда нужно признать, что ты должен, но ты не выполнил и пока не сможешь выполнить договор. Избегание ответственности только сильнее обостряет конфликт, уверена психолог.

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3. Трудись над тем, что вам понятно и доступно. Сам процесс качественной работы улучшает отношения с миром. Например, убирайте дома до блеска, а когда надоест – придут идеи о деле вашей мечты.

4. Наблюдайте за теми, кто органичен в своем хорошем результате. Люди даже с небольшими, но честными победами над собой очень вдохновляют.

"Если ты хочешь больше зарабатывать – не смотри только на страницы очень состоятельных людей, поищи тех, кто смог из хобби сделать приятный заработок. Дойдешь до уровня – поменяешь объект наблюдения", – советует психолог.

Как можно изменить свой рабочий график – смотрите видео:

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