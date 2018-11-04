Как научить дошкольника ценить вещи и деньги: советы психологов

Привить ребенку бережливость помогут простые правила

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Часто детсадовец после того, как в эмоциональном порыве разбил машинку, не смущаясь, говорит: "Ладно, у меня есть запасная". Тогда ребенка нужно научить понимать ценность вещей и денег, а также то, что бережливость — это не занудное требование родителей. Ведь она бывает выгодна и самому транжире. Как это сделать, нам рассказали Наталия Простун, детский и семейный психолог, и Татьяна Михеенко, психолог высшей категории, психотерапевт.

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Учим бережливости дошколенка

Эти идеи помогут вам не вырастить транжиру.

Играйте презентом

Нередко дети не ценят игрушки потому, что те — не более чем очередной микс пластика, мишуры и металла. Ведь ценны всегда не вещи сами по себе, а эмоции и чувства, с ними связанные. Таким образом, сыну будет жалко испортить машинку, которой вы каждый вечер вместе с ним играете в ралли.

Пусть заберет сдачу

Совершая продуктовые закупки вместе с ребенком, поручайте ему выбрать хлеб или другие мелочи в пределах 10 грн, а сдачу разрешите забрать себе. И пусть складывает в свою копилку. Таким образом ребенок будет учиться рачительному расходованию средств, ведь если взять хлеб за 7 грн, а не за 8, то можно существеннее пополнить свою копилку.

"Кара" за порчу

Когда ребенок надумает без резиновых сапог прыгать по луже, хотя вы это запретили — сообщите, что стирать испачканные брюки он будет сам. А если потребуется ремонт промокших ботинок, то он будет сделан за счет его денег из копилки, а вы, мол, только доложите недостающую сумму.

Граница аппетитам

Договариваясь с ребенком, что он может выбрать игрушку в магазине, обозначьте ее предельную стоимость — скажем, 60 грн. Так ребенок сможет купить то, что хочет именно он, а ограниченный суммой будет соизмерять свои аппетиты и финансовые возможности. Можно также подсказать ребенку, что, выбрав игрушку за 45 грн, 15 грн он сможет добавить к выделенной вами сумме, в следующий раз и купить что-то покачественней.

Собирайте вторсырье

Сдавайте с ребенком макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки. Так вы покажете ему, что бережливость помогает сохранять и такие жизненно важные вещи, как воздух и вода.

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Карман первоклашки: как его наполнять

В 6—7 лет ребенку можно начинать давать карманные деньги: он уже готов постигать азы планирования своего бюджета.

Финансируйте ежедневно

Первоклашка еще не в состоянии долгосрочно спланировать свои расходы, потому выдавайте деньги каждый день. Лучше мелкими купюрами — так ему будет легче считать расходы и остатки денег, а значит, проще планировать.

Сумма — скромная и постоянная

Карманных денег должно хватать на покупку новой ручки или карандаша, резинки для волос или мороженого. Все. Больше не нужно: как всякий человек, ребенок всегда хочет больше, но только находясь в рамках определенного бюджета, он может научиться им управлять

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Ни в коем случае не увеличивайте сумму карманных денег, если ребенок потратил все без остатка. Тогда в следующий раз он подумает, прежде чем совершит спонтанную и ненужную покупку.

Оставьте место ошибке и бонусу

Не устанавливайте перечень допустимых покупок на карманные деньги. Иначе как ребенок научится распоряжаться ими сам? Скажите, что он может советоваться с вами при выборе лишь дорогой покупки. Вы должны рекомендовать и приводить аргументы в пользу своей позиции, но окончательное решение за ребенком. Ведь иногда, только спустив деньги на ветер, ребенок может убедиться, что ваши советы были не напрасными. А чтобы он учился латать брешь в кошельке, дайте ему возможность заработать для этого средства. Скажем, если он сделает по дому больше, чем по вашему уговору, — получит бонус. К примеру, обязанности первоклашки — мыть все тарелки после ужина и один раз в неделю проводить генеральную уборку в своей комнате. Если же он возьмется протереть полы по всей квартире, то его ждет поощрение в 10 грн.

Даже если ребенок рационально тратит карманные деньги, сообщите ему, что при помощи таких бонусов он имеет возможность расширить свои финансовые возможности.

Поощряйте за финансовое депо

Каждое воскресенье пересчитывайте вместе с ребенком остаток его денег за неделю. Обратите внимание, что речь идет о сумме карманных средств, а не о бонусных: их ребенок "заработал", хотя и у вас, а не получил от вас просто так.

Установите, что на каждые 10 грн в остатке вы будете добавлять 1 грн. Такие поощрения будут стимулировать ребенка формировать финансовое депо, что является частью разумного планирования бюджета. И безусловно, эти "НЗ" ребенок может тратить, куда сочтет нужным. Не бойтесь, что на ерунду, а смотрите правило выше.