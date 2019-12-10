Как научиться быть счастливым каждый день: семь простых шагов

Психолог Ольга Мирошникова рассказала, когда у человека появляется долгосрочное чувство удовлетворенности жизнью

Как научиться быть счастливым Фото: Pexels

Счастье – это состояние ума. В частности, это состояние "благополучия и удовлетворенности". Научиться быть счастливым вполне можно осознанно. Как этому научиться и как стать счастливее уже сегодня Сегодня.Lifestyle рассказала врач-психолог Ольга Мирошникова.

Что украинские звезды думают о счастье – смотрите видео:

Некоторые люди, когда слышат слово "счастье", полагают, что оно говорит об эмоциях, таких как удовольствие или радость, говорит Наталья. Для них это то, что они чувствуют непосредственно здесь и сейчас.

"Долгосрочное чувство удовлетворенности жизнью наиболее ощущается, когда мы принимаем эмоцию радости здесь и сейчас. И мы достигаем этого, делая шаги каждый день, чтобы быть счастливыми", – говорит Мирошникова.

Вашему вниманию семь советов, как стать счастливее уже сегодня:

1. Сделайте счастье счастливым выбором, который вы выбираете каждый день. Счастье не является результатом текущих обстоятельств, наоборот, счастье – это выбор. Мы сами определяем, что приносит нам радость и можем пользоваться этим.

2. Сосредоточьтесь на хорошем. В нашей жизни всегда есть что-то хорошее: мы живы, мы сыты, мы здоровы, у нас есть семья и друзья, и у нас есть возможность каждый день заниматься осмысленной работой. Это означает, что в нашей жизни есть добро, на котором мы можем сосредоточиться. Счастливые люди сосредоточены на позитивных мыслях.

3. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Живите собственной жизнью и создавайте ее такой, какой вам нравится.

4. Не стоит тратить свою жизнь на ненужные физические вещи. Имущество необходимо для жизни, но мы часто смешиваем потребительство со счастьем. Мы жертвуем временем, деньгами, энергией и сосредоточиваемся на поиске и накоплении того, что нам не нужно.

Накопления не делают человека счастливее Фото: Pexels

5. Присутствуйте в ваших отношениях. Исследования показывает, что близкие отношения, больше, чем деньги или слава, делают людей счастливыми на протяжении всей их жизни. Эти связи защищают людей от жизненных неприятностей и являются лучшими предикторами долгой и счастливой жизни, чем социальный класс, IQ или даже гены.

6. Развивайте здоровые привычки. Они повышают качество и продолжительности жизни.

Проводите больше времени на улице

Практикуете здоровое питание

Регулярно занимайтесь спортом

Бросайте курить

Высыпайтесь

7. Самый эффективный путь к длительному счастью и удовлетворению – это не только смотреть на свои интересы, но и на интересы других. Когда мы отвлекаемся от самих себя, мы живем более значимой и значительной жизнью.

Ранее мы выясняли, как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.