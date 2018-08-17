Как научиться быть в моменте: пять простых привычек

Быть в моменте – одна из тех важных вещей, которые делают нас счастливее

Любите жизнь. Фото: pixabay

Чтобы начать любить жизнь, важно научиться любить то, что с вами происходит прямо сейчас, научиться быть в моменте.

Но большую часть времени мы так или иначе проводим в воспоминаниях, думаем о летнем отпуске, прокручиваем в голове сложные ситуации из прошлого, продумывая разные варианты развития событий… Или рисуем сценарии будущего, предаемся мечтам или страхам, думая о том, чего еще не случилось.

Если ты проводишь много времени в прошлом или будущем, или тебе сложно сфокусироваться, ты можешь пропустить много важного. Или сильно потерять в продуктивности, переключаясь с одной задачи на другую.

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Ниже пять простых привычек, которые помогут тебе быть в моменте в твоей ежедневной жизни.

ИЗБЕГАЙ МУЛЬТИЗАДАЧНОСТИ

Многие бизнес-книги советуют делать одну задачу в одно время, чтобы быть максимально продуктивным. Но это работает не только в бизнесе. Максимально сосредотачиваться на одном занятии значит не работать за компьютером с включенным телевизором, не смотреть в телефон, сидя в кино или на встрече с другими людьми, и даже не использовать вкладки в браузере, а делать все в одном окне.

Это может показаться невозможным, но отлично работает, если держать "однозадачность" в фокусе. А если тебе нужно делать несколько задач одновременно, выдели для этого отдельное время, час или два.

ДЕЙСТВУЙ МЕДЛЕННО

Когда ты просыпаешься утром и начинаешь делать свое первое действие с утра, попробуй замедлить его. Делай свои утренние дела в медленном ритме – это врядли займет намного больше времени, зато тебе будет гораздо проще сосредоточиться на каждом и получить удовольствие от процесса.

Вместо того, чтобы нервничать и спешить, старайся замедляться на протяжении дня, насколько это возможно.

МЫСЛЕННО ГОВОРИ СЕБЕ: "СЕЙЧАС Я…"

Делая любое дело, например, когда чистишь зубы, напоминай себе мысленно: сейчас я чищу зубы. Эта привычка может казаться странной, но она очень эффективно возвращает наши мысли из прошлого и будущего в момент "сейчас". Попробуй делать это несколько раз в течение дня, особенно выполняя простые рутинные действия.

СВОДИ К МИНИМУМУ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ УТРОМ

Если начинать утро с проверки почты, facebook, ленты Instagram и мессенджеров, в нашей голове сразу начинает крутиться множество разных мыслей. Сосредоточиться на чем-то становиться гораздо сложнее.

Что с этим делать? Начинай день с более продуктивных вещей, например, с упражнений для концентрации, медитации, чтения аффирмаций, полезного завтрака. А сообщения проверяй несколько раз в день в определенное время.

ВОЗВРАЩАЙ СЕБЯ В "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС"

Когда твои мысли уплывают в прошлое или будущее, ты можешь контролировать их с помощью "стоп-слова". Придумай слово или фразу, произноси ее мысленно и фокусируйся на дыхании, чтобы вернуться в настоящий момент. Так же ты можешь прекращать любой негативный внутренний диалог или поток негативных мыслей.

Быть в моменте – одна из тех важных вещей, которые делают нас счастливее. Это помогает держать в фокусе, сколько хорошего с нами происходит, видеть возможности, наслаждаться мелочами и гораздо меньше нервничать.

Попробуй следовать этим привычкам хотя бы две недели, и ты точно увидишь результат!

"Материал образовательного проекта Upgrade".

А если вам не хватает мотивации, тогда сайт "Сегодня" выяснил, как мотивировать себя: 15 маленьких лайфхаков. Если даже маленькая подзадача уводит тебя в уютный мир прокрастинации, разбивай ее на еще более мелкие.