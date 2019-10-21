Как научиться искрометно шутить: шесть полезных советов

Анна Литвинчук пояснила, почему человеку важно иметь чувство юмора

Чувство юмора помогает человеку в жизни Фото: stocksnap.io

Чувство юмора у может помочь человеку во всем – в личных отношениях, в решении рабочих вопросов, в развитии. Но, говоря о чувстве юмора, имеется в виду не только способность человека шутить и заставлять смеяться других, но и смеяться и ценить остроумие самому. Дипломированный психолог Анна Литвинчук пояснила, почему человеку важно иметь чувство юмора и как научиться искрометно шутить.

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"Чувство юмора важно в социальном плане. Остроумных людей больше любят, с ними завязывают отношения и поддерживают дружбу. Они более легки и непринужденны в общении, легче устанавливают контакт и находят общий язык с другими, а также решают конфликты. Да и в целом умение с иронией и улыбкой взглянуть на окружающий мир – само по себе является еще одной защитной функцией организма", – поясняет эксперт.

Доступные каждому средства комического описал педагог и изобретатель Юрий Тамберг в книге "Как развить чувство юмора". Вот несколько универсальных советов, следуя которым можно научиться не только искрометно шутить, но и просто радоваться жизни.

1. Научитесь видеть комическое

Остроумие предполагает умение отличать хорошее от плохого — знать нормы поведения и распознавать отклонения от них. Шутить можно над глупостью, ленью, карьеризмом, жадностью, инфантильностью и другими человеческими пороками. Но, высмеивая недостатки, не переходите на личности — юмор должен оставаться добрым.

2. Используйте ассоциации

Учитесь находить общее между разнородными явлениями. Умение проводить парадоксальные аналогии поможет и остроумно шутить, и смотреть на мир под другим углом. Вспомните школьную программу. Тропы и стилистические фигуры (метафоры, метонимии, гиперболы, олицетворения, риторические вопросы) — отличная основа для остроумного замечания.

3. Не бойтесь абсурда

Произнесенная в нужный момент "непроходимая глупость" может разрядить обстановку. Люди с чувством юмора обязательно заметят логическую ошибку и оценят вашу изобретательность.

4. Попробуйте рифмовать

Шутки в стихотворной форме надолго запоминаются и говорят о разносторонности автора. Немногие знают, что мастером этого жанра был А. С. Пушкин ("Я пленен, я очарован, словом — я огончарован!").

Для тех, кому не поддается классическая рифма, есть жанры интернет-фольклора "пирожок" и "порошок" (ленивый толстый и веселый / лежит тюлень на берегу / я не тюлень но точно так же / могу).

5. Расширяйте кругозор

Развитию чувства юмора способствует широкая эрудиция — читайте книги, общайтесь с умными людьми, пополняйте словарный запас.

6. Боритесь с врагами юмора

Не позволяйте себе унывать, откажитесь от представления о том, что в мире преобладает негатив, и находите время для отдыха, потому что душевная и физическая усталость обесцвечивают жизнь.

Психолог поясняет, что научившись шутить остроумно и метко, вы сможете завоевать любую аудиторию, избавить себя и окружающих от осенней хандры и пережить любые жизненные невзгоды. Помните, что перед теми, кто идет по жизни смеясь, открываются многие двери.

Вместе с тем, не забывайте и о приятных бонусах от смеха и шуток. К примеру, смеясь, мы моложе выглядим. Это доказанный факт: ученые из Стэндфордского университета провели соответствующие исследование. В результате было установлено, что при смехе задействовано 16 лицевых мышц, движение которых способствует лучшему доступу кислорода к ним, а это влияет на то, как выглядит наше лицо.

Кроме того, говорит Литвинчук, смех также вызывает выброс эндорфинов в кровь, поскольку стимулирует определенные области мозга, а это, в свою очередь, заставляет нас чувствовать себя счастливее. Еще одно интересное физиологическое наблюдение: у заболевших, посмотревших юмористическую передачу, в слюне было обнаружено гораздо больше иммунокомпетентных клеток в сравнении с теми, кто недавно не смеялся.

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