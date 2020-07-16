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Как научиться контролировать свои эмоции: полезные советы

Сегодня, 11:31

Психолог пояснила, откуда берется подавленная агрессия и чем она опасна

У многих людей бывают сложные дни. Вас начинает злить ребенок или муж, раздражание растет моментально, срываетесь и кричите, злитесь, даже можете ударить ребенка, а потом мучаетесь чувством вины и обещаете себе, что это было в последний раз. Потом срываетесь снова и получается замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться. Как научиться контролировать свои эмоции и перестать срываться на близких, знает психолог Юлия Кравченко.

"Многие мои клиентки приходят на консультацию с запросом "Как научиться контролировать свои эмоции". В ответ я обычно задаю вопрос: "А что будет с кипящим чайником, если закрыть ему носик и не дать выпускать пар?". Чтобы перестать злиться и соответственно срываться, нужно найти причину вашей злости", – написала она на своей странице в Instagram.

Как научиться контролировать эмоции
Как научиться контролировать эмоции
Фото: Pexels

По словам психолога, ребенок, который не выучил уроки, или муж, который опять не выполнил обещания, – не причина, они всего лишь провокаторы.

Возможно ли разлить воду в стакане, если она налита на самом дне? Сложно. А если стакан наполнен до краев, то любой толчок будет провоцировать разлитую воду, приводит пример Юлия.

"Вы злитесь на самом деле не потому, что вас "толкнули", а потому что "стакан наполнен до краев". В вашей душе скопилось столько подавленной агрессии, что вы просто не в состоянии ее контролировать", – поясняет специалист.

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В то же время психолог рассказала, откуда берется подавленная агрессия: истоки берут начало в детстве.

"Если был властный, агрессивный, требовательный родитель, которого вы боялись и все свое недовольство держали в себе. Если вам не разрешали злиться, то это не значит, что вы не злились! Это значит, что вы подавляли злость и молча глотали слезы от обиды!

Чаще всего эта модель остается и дальше. И взрослый человек не высказывает свое недовольство сразу, а копит негатив. Когда этого негатива становится много, то он начинает просто выходить наружу", – пишет Юлия.

Откуда берется агрессия
Откуда берется агрессия
Фото: pexels

По словам психолога, если вы подавляли эмоции в отношениях с папой – отыграетесь на муже или сыне. Именно они вас будут раздражать. Подавляли эмоции в отношениях с мамой – дочка будет выводить вас до белого каления.

"Поэтому важно все подавленные эмоции доставать, проживать и освобождать, иначе это чревато не только слетевшей крышкой у чайника, но и проявленной психосоматикой", – подытожила психолог.

Какие негативные эмоции возникают у украинцев и как их остановить – смотрите видео:

Тем временем астрологи рассказали, что больше всего раздражает каждый знак зодиака.

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Источник: Сегодня
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