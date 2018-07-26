Как научиться правильно критиковать и принимать критику

Арабская пословица гласит: "Прежде чем сказать кому-то горькую правду, смажь медом кончик своего языка"

Научитесь критиковать правильно. Фото: pixabay

Критику никто не любит. Возможно, потому что критикуют неправильно или вы воспринимаете ее искаженно. Умение правильно критиковать и воспринимать замечания особенно ценно в рабочих отношениях, впрочем, как и деловая репутация, над которой нужно работать.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина подготовили практические советы, как правильно критиковать и принимать критику.

Критикуем, не обижая

Умение грамотно указать на ошибки – один из главных навыков коммуникабельности. Это и есть конструктивная критика. Неправильная же критика (ложная и деструктивная) может вызвать агрессивность и враждебность, стать причиной бесполезных споров и оправданий, пошатнуть уверенность сотрудника в себе. В любом случае все это не способствует рабочему процессу.

Как же критиковать правильно?

1. Давайте оценку не человеку, а его поступку. Между фразами "Ты полный глупец!" и "Ты же грамотный специалист, а допустил этот глупый промах" очень большая разница.

2. Уберите из лексикона уничижительные фразы, высокомерие, сарказм – ваша задача не морально уничтожить коллегу, а тактично указать на ошибку и попытаться ее исправить.

3. Говорите доброжелательно, но твердо, в конце концов, это не дружеский разговор на корпоративной вечеринке, а решение рабочих вопросов.

4. Говорите конкретно, не ходите вокруг да около, не используйте намеки – сотрудник должен четко понять ваш посыл.

5. Не делайте из одной ошибки непоправимой трагедии, не драматизируйте ситуацию, а лучше сразу посоветуйте, как исправиться.

6. Обходитесь без свидетелей, не стоит отчитывать подчиненного в присутствии коллег.

7. Держитесь подчеркнуто вежливо, не срывайтесь на крик и тем более на ругань и нецензурную брань.

8. Перед тем, как начать критиковать кого-то, вспомните о своих недостатках, и смело расскажите о них.

9. "Прежде чем сказать кому-то горькую правду, смажь медом кончик своего языка", — прислушайтесь к этой арабской пословице. Прежде чем перейти к предмету критики, признайте определенные достоинства человека, начните с похвалы.

Реагируем на критику правильно

1. Не принимайте критику близко к сердцу и полностью на свой счет. Если вам указывают на ошибки в работе или на какую-то определенную черту вашего характера, например, склочность, это не значит, что вас не любят или не ценят. Это значит, что коллег не устраивает один из ваших аспектов.

2. Дослушайте критику до конца и дайте понять, что услышали собеседника: или предложите пути решения вопроса, или просто скажите, что взяли во внимание его слова.

3. Если вас критикуют агрессивно с переходом на личности, не пытайтесь ни нападать, ни оправдываться. Лучше всего постарайтесь отделить эмоции от ценных советов и рекомендаций, возможно, они там есть.

4. Если вы считаете, что критика необоснованная, спокойно приведите контраргументы, предложите возможные варианты выхода из данной ситуации. Не всегда на критику следует отвечать сразу, особенно это касается импульсивных людей. Если вы отличаетесь взрывным характером, — лучше немного подождите.

5. Если ваши уши открыты для похвалы, лести и подхалимства, но закрыты для конструктивной критики – забудьте об успехе и росте. Критика – это резерв совершенствования, помощь в поисках и устранении недостатков.

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