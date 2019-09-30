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Как научиться правильно отдыхать: практичные советы психолога

Анна Литвинчук рассказала, как не превратить свои выходные в сплошную уборку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:09
Научитесь правильно отдыхать
Научитесь правильно отдыхать
Фото: Pexels

Все хотят отдыхать, но на деле делают это только единицы. Порой люди настолько втягиваются в ритм трудовой недельной жизни, что не знают, куда девать себя в выходные: встаете не с той ноги, ворчите, тоскуете, "втыкаетесь" в телевизор или компьютер и часто не просто не отдыхаете, а еще и тратите массу сил на преодоление и поиски самого себя. Почему так важно научиться отдыхать и как правильно это делать, рассказала дипломированный психолог Анна Литвинчук.

Какие выбирают места для отдыха осенью и почему – смотрите видео:

По ее словам, лучший отдых – в смене рода деятельности. Об этом говорили многие: философ и писательница Елена Рерих, ученый-физиолог Иван Павлов, писатели Честертон и Чернышевский.

"Но смена работы – это не перемыть посуду, а потом отдраить пол. Смена – это когда после физического труда берешься за книгу, а потом идешь в бассейн, или слушаешь музыку, или рассаживаешь цветы, или сочиняешь стихи. То есть гармонично чередуешь физический, эмоциональный, познавательный, творческий, духовный труд", – поясняет Анна.

По словам психолога, это значит последовательно включать то руки, то голову, то эмоции.

Научиться отдыхать важно, ведь так человек наполняется энергией.

"Мы устаем от однообразия, теряем массу энергии. Работа, работа, работа... Да, на работе есть результат, но больше его нет нигде – ни в нашей семье, ни в нашей личной жизни, ни в нашем собственном самоусовершенствовании, ведь некогда даже книгу почитать. Монотонность изматывает", – говорит Литвинчук.

Столько незавершенных домашних дел ждут, чтобы в раннее субботнее утро навалится на человека всей своей тяжестью и прибить к земле, отмечает Анна и советует не поддаваться соблазну решить все дела сразу.

Не пытайтесь сделать все и сразу
Не пытайтесь сделать все и сразу
Фото: Pexels

Психолог советует делать все накопившиеся дела постепенно, чередуя с теми, что вам нравятся.

"Через полдня от них всех и следа не останется. Зато появится удовлетворение от сделанного. А это удовлетворение и есть та энергия, которую мы называем отдыхом. И не путайте отдых с 10-часовым лежанием на диване. Именно за собственную лень больше всего стыдно. И всегда начинайте с того, что не хочется делать. Преодолеем самый высокий барьер – все более простые возьмем легко", – советует эксперт.

В то же время Анна поясняет, что отдых находится на грани напряжения, а не расслабления и приводит простой пример: когда мы едем в поездку, то тратим массу денег, энергии, времени. В поезде не высыпаемся, неудобно, дует, жмет, холодно (или душно), целый день на ногах, все время разговоры-разговоры, куда-то надо ехать, бежать. И вот что странно: проведенные таким образом выходные дают массу энергии и сил!

"Благодаря тому, что нас переполняют впечатления и эмоции. Опять же, смена обстановки. Такой отдых запомнится надолго. Физиологи знают: для того чтобы по-настоящему хорошо расслабить мышцы, их надо сначала хорошо напрячь", – поясняет Литвинчук.

При этом самое главное, уверена Анна, найти в своем дне точку радости.

"Эта точка и будет ядром вашего дня. Это может длиться всего секунду, но эта секунда – настоящее обыкновенное чудо. Это может быть улыбка идущего мимо ребенка, распустившийся цветок в вазоне, поцелуй любимого или любимой, собственноручно приготовленный витаминный салат, утренняя прогулка с собакой, прослушанная любимая песня", – рекомендует эксперт.

Психолог также раскрыла небольшой секрет: эта капля радости может быть поймана от простого любования красивым видом, деревом, проклюнувшейся почкой, выглянувшим из-за туч лучиком солнца, грацией птицы.

"Главное – осознание: "Здорово, что это есть!", "Здорово, что я это увидел!". Поверьте, умение видеть красоту, даже на секунду, дает энергии гораздо больше, чем сто переделанных по дому работ (хотя это тоже хорошо)", – отмечает Анна.

По словам психолога, если в вашем сердце поселилась тоска, вам не хватает энергии, все не ладится или вы уже устали протирать диван, а отдых вас так и не посетил своим присутствием, тогда – прочь с дивана: "За фотоаппарат! В лес! На природу! В парк! Куда угодно! Учитесь отдыхать" – подытожила Анна Литвинчук.

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