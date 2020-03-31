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Как научиться принимать критику: пять рекомендаций психолога

Ольга Мирошникова пояснила, как правильно реагировать на критические замечания в свой адрес

Анна Ковпак
Сегодня, 07:26

Когда мы слышим критику в наш адрес, часто первой реакцией является желание оправдаться или же ответить агрессивно. И все же, хотя критику можно воспринимать как обидную и деморализующую, ее следует рассматривать и с иной точки зрения: это возможность улучшить себя и свои результаты.

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Психолог Ольга Мирошникова рассказала, как научиться принимать критику, и дала пять полезных рекомендаций.

1. Остановите свою первую реакцию

Если вы чувствуете, что готовы резко ответить человеку, который вас критикует, или же начать оправдываться, – сделайте паузу. Глубоко вдохните, выдохните и немного подумайте. Это поможет включить логику и преодолеть свои эмоции. Давайте свой ответ после того, как успокоитесь.

2. Попробуйте найти в критике позитив

Один из ключей к успеху – это способность находить позитивные моменты в том, что большинство людей считают негативным. Часто в критических замечаниях можно найти честные отзывы и предложения по улучшению.

Например, вот критика: "Ты все время готовишь одно и то же, мне надоело это есть". Ее можно прочитать так: "Мне стоит разнообразить рацион моей семьи и научиться паре новых рецептов".

Не воспринимайте критику сразу агрессивно
Не воспринимайте критику сразу агрессивно
Фото: freepik.com

"Рассматривайте критику как возможность для улучшения, ведь без этого постоянного улучшения мы просто сидим на месте", – поясняет Ольга.

3. Не бойтесь учиться, слушая критику

Для многих людей это сложно, поскольку они часто думают, что правы, несмотря ни на что. Но не бывает людей, которые правы всегда. На самом деле вы можете ошибаться, а критик может быть прав. Поэтому посмотрите, есть ли что-то, что вы можете изменить, чтобы стать лучше. А потом реализуйте это изменение и на самом деле станьте лучше.

К примеру, если вас критиковали за однообразную еду, изучите новые рецепты, примените их в своей практике. Вы почувствуете удовлетворение за проделанные усилия.

4. Будьте лучше как человек

Часто критика воспринимается как личный выпад. Но это не всегда так. Воспринимайте это как критику ваших действий, а не вашей личности.

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"Лучшая защита – это нападение"? Хочется тут же уязвить критика еще больнее? Это неверный ход. Атакуя нападающего, вы опускаетесь до его уровня. Даже если человек был злым или грубым, вы не должны быть такими же. Будьте выше этого. И в этом поведении есть большие преимущества:

  • другие будут думать о вас лучше и восхищаться вами и вашим поведением и выдержкой;
  • вы будете сами чувствовать себя лучше и чище, как будто избежали чего-то грязного и неприятного.

5. Не бойтесь задавать вопросы

Когда вы почувствуете, что готовы, возможно, стоит вернуться к этой теме с человеком, который критиковал вас. Если вы считаете, что критика исходит из-за желания поддержки, а не из зависти, тогда лучше уточнить подробности. Общайтесь с человеком, который критиковал вас, спрашивая, что вы можете сделать по-другому или как вы можете сделать лучше. Даже если вы не будете согласны с советами, поблагодарите и пообещайте рассмотреть предложения.

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Источник: Сегодня
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