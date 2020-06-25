Как найти баланс между работой и личной жизнью: полезные советы коуча

Работающие матери играют большую роль в успешном становлении своих детей в жизни

Семья и работа – две очень важные части жизни. Но почему так сложно держать их в балансе и правильно распределять ресурсы? Как найти время и на карьеру, и на семью, рассказывает Роман Кириченко, тренер по личностному росту, сертифицированный международный коуч и автор проекта Free Soul.

Роман Кириченко Фото: пресс-служба

Работа или семья?

На вопрос, как вам удается совмещать работу и семью, чаще всего отвечают женщины. Это не удивительно, ведь с появлением детей часто приходится делать выбор – продолжать карьеру или посвятить себя воспитанию. Опрос 25 тысяч выпускников Гарвардской бизнес-школы, проведенный в 2014 году, показал, что более половины мужчин ожидали, что их карьера будет иметь преимущество, тогда как большинство женщин надеялись на партнерские равноправные браки.

Также данные исследования говорят о том, что работающие матери играют большую роль в успешном становлении своих детей в жизни. Ученые Гарвардского университета не так давно провели исследование, которое показало, что для дочерей очень важно видеть пример работающей матери в семье. Собрав данные о жителях 24 стран, ученые пришли к такому выводу: девочки, чьи матери строили карьеру, добивались больших успехов в работе, получали большие зарплаты и умели выстраивать здоровые отношения. А сыновья "карьеристок" принимали больше участие в воспитании собственных детей.

Как найти баланс между семьей и работой Фото: unsplash.com

Женщинам, мечтающим построить успешную карьеру и иметь семью, стоит подумать об одной вещи. Они могут выбирать из двух вариантов, когда речь идет об их партнерах. Это или по-настоящему поддерживающий их партнер, или вообще никакого. Результаты исследования American Academy of Political and Social Science свидетельствуют: именно из-за мужчин в двух третях случаев жены решили бросить работу, часто потому, что им приходилось заполнять так называемый родительский вакуум.

Делегирование

Чтобы оба партнера равноценно могли работать и уделять достаточно времени карьере, домашние обязанности должны быть разделены пополам. Ведь вряд ли кому-то хочется работать в две смены. Если есть возможность пользоваться услугами нянь, клинеров и прочими, это очень облегчит жизнь и освободит время, которое можно провести с семьей. Или же за решением важных рабочих задач.

Говорите друг с другом, обсуждая свои рабочие планы и графики. Договаривайтесь, кто в конкретный период времени может уделять больше времени семье, а кто – своей работе.

Расставить приоритеты

Из своей практики скажу, что каждый стремится к балансу, стабильности. Растет и развивается та часть нашей жизни, на которую мы направляем внимание и энергию. Если какая-то сфера проседает – нужно разобраться почему это происходит. Расставляя приоритеты в своей жизни, не стоит категорично делать выбор либо в пользу семьи либо работы. Тут больше идет речь о правильном распределении времени и ресурсов в данный момент.

Вы должны четко понимать, сколько вы времени отдаете работе, и в каких ситуациях отложите все, чтобы провести время с семьей. Обратите внимание на качество времени, которые вы проводите с близкими. Не отвечайте на рабочие звонки и письма во время семейного времени, будьте максимально вовлечены во все, что с ними происходит. Когда вы и ваша семья будут у вас в приоритете – даже при максимальной загрузке, вы будете на них находить время.

Можете применить для себя такую формулу: соотношение 30% на 70%. Сколько места занимает семья и сколько карьера — зависит от того, что сейчас для вас важно. В таком соотношении будет качественно сделано то, на что вы сейчас делаете ставку.

Не ругайте себя

Не забывайте, невозможно быть для всех хорошим, безотказным, реализоваться везде на 110 процентов. Не думайте, что вы недостаточно хороший работник, партнер или родитель. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и успехах. Если что-то получилось действительно хорошо – как на работе, так и в семье – похвалите себя за это. Наслаждайтесь работой, а дома – семьей. Как бы сложно не было, оставляйте рабочие вопросы на работе, а семейные – не выносите за пределы дома. Обращайте больше внимания на радость самореализации во всех сферах вашей жизни.

"Избавьтесь от чувства вины. Когда вы находитесь где-то, не корите себя за то, что вы сейчас не на работе, а когда вы на работе, не корите себя за то, что вы не дома. Вам нужно расставлять приоритеты. И когда происходит что-то важное и вам нужно при этом присутствовать, не извиняйтесь за это", – сказала в одном из интервью телеведущая, актриса и мать двоих детей Кэти Курик, которая успела поработать ведущей ABC News, вела собственное ток-шоу "Katie" на канале ABC, а также была ведущей вечернего выпуска новостей CBS и шоу "Today" NBC.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

И напоследок. Если что-то вас не устраивает во внешнем мире – для начала загляните в себя, перед тем как кого-то обвинять и делать крайним. Поймите, что вас не устраивает, а эти советы помогут вам разобраться в себе:

Проверьте себя, руководствуетесь ли вы своими ориентирами или навязанными. Проработайте в себе свои внутренние вопросы, желательно с помощью специалиста. Когда ориентиры откорректированы – оцените, что вас окружает и только в этот момент что-то активно меняйте во внешнем мире. Наполняйте жизнь исходя из СВОИХ ориентиров. И помните, когда у вас внутри баланс – снаружи тоже будет баланс.

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