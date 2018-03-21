Как найти идеальную Мэри Поппинс для своего ребенка

Многие ищут нянь через знакомых, но сейчас есть множество кадровых агентств

В нынешнее время много молодых мам выходят на работу или просто берут себе в помощницы нянь. Но как же найти идеальную няню для своего ребенка? Своими секретами поделилась певица Оля Цибульская.

За полгода Оля уволила три няни. Была даже такая, которая после первого рабочего дня приняла душ и воспользовалась косметикой певицы. Может кто-то и скажет, что это звездные причуды, однако, певица знает о чем говорит. Сегодня она нашла двух идеальных помощниц.

"Самые главные критерии – это честность, уважение к домашней атмосфере и осознание того, что человек отвечает за жизнь ребенка", – отметила певица.

Сначала певица, как и все молодые мамочки, искала нянь через знакомых, но вскоре бросила эту затею. Лучше таких сотрудников подбирают кадровые агентства. Директор одного из таких агентств Татьяна Миронович говорит, что няне нужно пройти чуть ли не семь кругов ада перед тем, как попасть в дом.

"Во время собеседования есть определенные вопросы стрессовые. Смотрим, как няня реагирует на них. Далее идут тесты на профессиональную деятельность", – отмечает Татьяна Миронович.

Впрочем, для тех родителей, которым и такого мало, есть еще один способ проверки – на детекторе лжи. Такой метод радикальный, но эффективный. Татьяна Миронович отмечает, что клиенты составляют список вопросов, которые их интересуют. Но такая проверка обойдется родителям в 300-400 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как выбрать хобби для ребенка: советы психолога

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как устроить ребенка в детский садик в Киеве.