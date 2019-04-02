Как найти общий язык с поколением Z

Поколение Z не представляет своей жизни без гаджетов, смартфонов и интернета

Как общаться с поколением Z Фото: Pixabay

В среднем поколение меняется каждые 20- 25 лет согласно теории поколений американских ученых нейла Хоува и Уильяма Штрауса (1991 г). Каждое имеет свои черты характера, особенности и привычки. Например, те, кто родился до 1960/63 года – так называемые "беби-бумеры", привыкли всего добиваться своим трудом, тяжело работать, чтобы чего-то добиться, привыкли находиться в коллективе и стойко переносить тяготы жизни.

Поколение Х (рожденные с 1963 до 1981/84 гг.) – это те, кто родился еще до цифровых технологий, но уже гораздо легче относится к жизни и работе. Это люди-одиночки, предпочитающие индивидуализм коллективизму, но при этом хорошие командные игроки. Они с детства приучены к самостоятельности и нацелены на личный успех и готовы к изменениям. Кстати, основатели Google, Tesla, Amazon, Space X – выходцы именно из этого поколения.

Поколение У (1984 – 2004 гг.) – "миллениалы" – люди, сей девиз "действуй сейчас и сразу". Они очень быстро учатся, хотят работать не только за деньги, потому что верят в мечту и идеалы, предпочитают гибкий график работы и ищут не столько стабильный доход, сколько "дело всей жизни".

Поколение Z – это дети, которые практически родились с аккаунтами в соцсетях и выросли с гаджетами в руках и не представляют своей жизни без цифровых технологий.

Кто такие "зеты", как с ними общаться и избегать конфликтов?

Они не представляют своей жизни без гаджетов, смартфонов и интернета. Поколение, которое родилось в век информационных технологий, называют поколением Z. А уже буквально через несколько лет они будут представлять 20% рабочей силы в мире.

Те, кто родился после 2003-2004 годов имеют так называемое "клиповое" мышление. Их особенность – многозадачность, индивидуализм, свободолюбие, бытовой минимализм, отличное знание цифровых технологий, потому в скорости восприятия информации им нет равных.

Это те, кто ищут в ресторане сперва не меню, а вай-фай. Пирамида ценностей Маслоу дополнилась еще одной базовой потребностью – розетка/батарея и вай-фай. И это без преувеличения. Для них авторитет – не тот, кто богат и успешен, а тот, у кого миллионы фоловверов в инстаграм. Деньги для них не самоцель, а ключ к свободе и возможностям воплощать свои безумные идеи. Им не интересны новости политики, но их беспокоят глобальные проблемы – например, экология. Им нравится узнавать новое, быть в курсе всего,

Они не привязаны к дому и стране, живут "здесь и сейчас", подвижны и ненавидят графики и рамки. В коллективе и на работе они ценят свободу (привязку не к графику, а к результату). Они очень креативные, фонтанируют новыми идеями, ищут смелые решения.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему родители не понимают детей-подростков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram