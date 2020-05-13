Как найти общий язык с пожилыми родителями: пять основных правил

С возрастом родители могут становиться сварливее – чаще обижаются и заводятся с пол-оборота

Конфликт поколений на карантине стал еще острее. И если на детей хоть как-то можно повлиять, как быть тем, кто проводит самоизоляцию под одной крышей с родителями в возрасте? Ведь сколько бы нам не было лет, для мамы и папы мы все равно – дети, которых надо учить. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как договориться с родителями в возрасте и пережить карантин в мире.

Найти общий язык с родителями непросто, особенно когда вы вместе 24 часа в сутки. Но лишних стрессов на карантине можно избежать, если принять во внимание следующие пять правил.

"Первое – не пытайтесь исправить пожилого человека, вы просто потратите свой энергетический ресурс", – рассказала психолог Наталья Подлесная.

Что делают на карантине шестидесятилетние – смотрите видео:

Перевоспитать взрослых людей даже из лучших соображений невозможно. Ведь у них свои привычки и свои жизненные ценности, которые выстраивались годами. Поэтому сколько бы вы не ссорились, это не поможет. Мудрее – принять выбор взрослого человека.

С возрастом родители могут становиться сварливее – чаще обижаются и заводятся с пол-оборота. Здесь подойдет второе правило.

"Постарайтесь в конфликте сразу менять тему и вспоминайте о том времени, когда человек был доволен собой, когда он был молодой и уверенный в себе – ему сразу станет легче", – комментирует психолог.

Третье – не пытайтесь во что бы то ни было доказать свою правоту и растолковать родителям, почему они ошибаются.

Как семье пережить карантин без ссор Фото: Pexels

"Научитесь не закрывать какие-то темы с пожилыми родственниками, а просто переступать через них", – советует Наталья Подлесная.

Можно выйти в другую комнату или придумать повод, чтобы закончить разговор. Даже если вы уступите в ссоре, это еще не значит, что вы должны отказаться от своей позиции. А чтобы родители на карантине были в хорошем настроении – есть отдельное правило:

"Дозируйте информацию для пожилых родителей. Поставьте на телевизор программу управления и позволяйте смотреть только положительные, хорошие передачи".

Так же выбирайте положительные темы для разговоров – больше шуток. Чувство юмора поможет сгладить все острые углы. А еще людям в возрасте очень важно чувствовать себя нужными. И это пятое правило.

"Давайте возможность пожилым родителям чем-то помочь вам. Например, вести учет коммунальных платежей, приготовить обед и вообще что-то сделать для вас", – комментирует психолог.

Итак, чтобы жить в мире с пожилыми родителями, есть пять правил: не пытайтесь исправить своих родителей, во время конфликта научитесь менять тему разговора, уступайте и некоторые темы оставляйте незакрытыми, больше положительной информации и шуток, а еще привлекайте родителей к семейному быту и благодарите за помощь. И помните, что изменить их невозможно, но можно их просто любить, ведь они – наши родители.

Тем временем мы выяснили, почему эмоциональная поддержка необходима каждому человеку и как этого достичь: четыре правила.

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