Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как найти общий язык с пожилыми родителями: пять основных правил

С возрастом родители могут становиться сварливее – чаще обижаются и заводятся с пол-оборота

Анна Ковпак
Сегодня, 08:33

Конфликт поколений на карантине стал еще острее. И если на детей хоть как-то можно повлиять, как быть тем, кто проводит самоизоляцию под одной крышей с родителями в возрасте? Ведь сколько бы нам не было лет, для мамы и папы мы все равно – дети, которых надо учить. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как договориться с родителями в возрасте и пережить карантин в мире.

Найти общий язык с родителями непросто, особенно когда вы вместе 24 часа в сутки. Но лишних стрессов на карантине можно избежать, если принять во внимание следующие пять правил.

"Первое – не пытайтесь исправить пожилого человека, вы просто потратите свой энергетический ресурс", – рассказала психолог Наталья Подлесная.

Что делают на карантине шестидесятилетние – смотрите видео:

Перевоспитать взрослых людей даже из лучших соображений невозможно. Ведь у них свои привычки и свои жизненные ценности, которые выстраивались годами. Поэтому сколько бы вы не ссорились, это не поможет. Мудрее – принять выбор взрослого человека.

С возрастом родители могут становиться сварливее – чаще обижаются и заводятся с пол-оборота. Здесь подойдет второе правило.

"Постарайтесь в конфликте сразу менять тему и вспоминайте о том времени, когда человек был доволен собой, когда он был молодой и уверенный в себе – ему сразу станет легче", – комментирует психолог.

Третье – не пытайтесь во что бы то ни было доказать свою правоту и растолковать родителям, почему они ошибаются.

Как семье пережить карантин без ссор
Как семье пережить карантин без ссор
Фото: Pexels

"Научитесь не закрывать какие-то темы с пожилыми родственниками, а просто переступать через них", – советует Наталья Подлесная.

Можно выйти в другую комнату или придумать повод, чтобы закончить разговор. Даже если вы уступите в ссоре, это еще не значит, что вы должны отказаться от своей позиции. А чтобы родители на карантине были в хорошем настроении – есть отдельное правило:

"Дозируйте информацию для пожилых родителей. Поставьте на телевизор программу управления и позволяйте смотреть только положительные, хорошие передачи".

Так же выбирайте положительные темы для разговоров – больше шуток. Чувство юмора поможет сгладить все острые углы. А еще людям в возрасте очень важно чувствовать себя нужными. И это пятое правило.

Читайте также:
Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

"Давайте возможность пожилым родителям чем-то помочь вам. Например, вести учет коммунальных платежей, приготовить обед и вообще что-то сделать для вас", – комментирует психолог.

Итак, чтобы жить в мире с пожилыми родителями, есть пять правил: не пытайтесь исправить своих родителей, во время конфликта научитесь менять тему разговора, уступайте и некоторые темы оставляйте незакрытыми, больше положительной информации и шуток, а еще привлекайте родителей к семейному быту и благодарите за помощь. И помните, что изменить их невозможно, но можно их просто любить, ведь они – наши родители.

Тем временем мы выяснили, почему эмоциональная поддержка необходима каждому человеку и как этого достичь: четыре правила.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как быстро избавиться от стресса: пять рецептов расслабляющих ванн Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели Как правильно ссориться, чтобы не разрушить отношения
родители отношения психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Эффектная девушка лидера
Эффектная девушка лидера "Зари" освежает воспоминания о лете

Популярные статьи

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 11:33Техно

Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно контролировать свои эмоции, а Тельцам – планировать деловые встречи

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

10 маяFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся с новой силой (фото)
Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся с новой силой (фото)
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась