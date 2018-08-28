Как найти в себе силы начать делать то, что не хочется: три совета

Начинать заниматься чем-то неожиданно и без подготовки — трудно и неприятно

Найдите для себя мотивацию. Фото: pixabay

Не всегда люди делают то, что хотят. И причин на это много. Часто мы отказываемся заниматься чем-либо только из-за мнимого нежелания или отсутствия времени. Причину можно найти всегда, вот только это будут оправдания, скрывающие истинную предпосылку.

Вашему вниманию три простых совета, как найти в себе силы начать делать то, что не хочется.

Проблема в прошлом

Например, будучи ребенком, парень просил родителей завести щенка. Сейчас же при виде собаки он начинает трястись. Если бы он помнил каждую мелочь из своего прошлого, он бы знал, как однажды на него напала собака. Однако сейчас он даже не догадывается об этом. В такие моменты наша память играет с нами злую шутку.

Исходя из этого примера, причина его страха перед собаками крылась в далеком прошлом, которого он даже не помнит. Это то, с чего стоит начать борьбу с нежеланием, — исследовать свое детство на наличие негативных событий. Мы не можем все помнить, поэтому в таких случаях стоит обратиться к тем, кто потенциально может знать. Например, близких или друзей детства.

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Среднестатистическому человеку свойственно скрывать боль и любые другие неприятные ощущения. И его тело помогает ему с этим. Ваша память всячески будет работать на то, чтобы заблокировать такие подводные камни. Мы можем не помнить контекст и то, что случилось в далеком прошлом, но в эмоциональном плане раны всегда будут оставаться.

Подготовьтесь заранее

Начинать заниматься чем-то неожиданно и без подготовки — трудно и неприятно. Этому есть вполне естественное объяснение: мы вынуждены переходить из зоны комфорта в неизвестность. Для того, чтобы этот процесс прошел более мягко, нужно не только морально подготовиться, но и позаботиться о материальных вещах.

Например, вам нужно сделать ремонт: обои отклеиваются, краска в ванной облазит, мебель ломается при одном касании. Вы сознательно понимаете необходимость таких перемен, но в вас говорит не то лень, не то просто нежелание. В таком случае не нужно злиться на себя или окружающих.

Самоконтроль в этом деле играет большую роль. Поэтому помогите себе все же приступить к работе и поставьте дедлайн: через месяц вам нужно начинать строительные работы, поэтому в течение этого времени нужно все подготовить. Перевезите вещи, договоритесь с рабочими и уладьте дела на работе. Можно перестраховаться и использовать мнение окружающих против самих себя. Расскажите близким и друзьям о ремонте. Таким образом подсознательно вы всячески будете пытаться сдержать слово.

Мотивация

То, для чего вы это делаете, может быть как благородным, так и не совсем. С одной стороны, вы можете быть ориентированы на качественный результат, но с другой — использовать других для достижения цели. Если у вас достаточный уровень самоконтроля, то вам не составит труда просто время от времени заставлять себя выполнять работу. Однако существуют и другие рычаги для движения. Например, вы привыкли быть лучшим. Поэтому лучшей мотивацией для того, чтобы выполнить работу, будет конкуренция. Однажды одному из топ-менеджеров крупной компании требовалось выучить новый язык. У него не было ни желания, ни способностей к этому, но нашел решение. Он записался на курсы и всеми силами старался стать лучшим в группе.

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Тот способ, который вы выберите для контроля над собой, должен подходить именно вам, а не кому-то другому. Подумайте над тем, что вызывает у вас желание выполнять задания. К каждому человеку нужен индивидуальный подход, и вы не исключение. Также проанализируйте, к чему вы никак не можете приступить. Если эти задачи не важны, то отправьте их в корзину и выберите новый вектор движения. Не забывайте про стремление к лучшему, креативность и вдохновение. Это именно те движущие силы, которые приведут вас к успеху!

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