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Как найти время на все: эффективные техники тайм-менеджмента

Психолог Анна Литвинчук дала пять полезных советов

Анна Ковпак
Сегодня, 10:19
Как найти время на все
Как найти время на все
Фото: stocksnap.io

Завал на работе, нет времени на хобби и на поход по врачам, а еще необходимо организовать праздник ребенку и успеть купить подарки родственникам к праздникам. Как ничего не забыть, все успеть и не сойти с ума, знает дипломированный психолог Анна Литвинчук.

Как успеть сделать гору дел – смотрите видео:

Вашему вниманию пять эффективных техник, как найти время на все.

1. Правило двух минут

Если задача занимает менее двух минут — сделайте ее. Задумайтесь, как много вещей, которые мы постоянно откладываем, умещаются в две минуты или меньше. Например, совсем не сложно помыть несколько тарелок сразу после еды, не ожидая переполнения раковины. Ежедневная краткосрочная уборка в доме позволит избежать длительного разгребания завалов в конце недели.

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2. Правило 20 минут

Суть этого правила заключается в том, что не нужно сразу из кожи лезть для выполнения своей цели, а можно начать уделять этому делу всего 20 минут ежедневно. Этот промежуток времени можно перетерпеть, даже если тебе не хочется этим заниматься. Это правило — прекрасный способ борьбы с ленью и оно замечательно повышает мотивацию!

  • Уделите 20 минут в день занятию спортом, и вы не будете беспокоиться о своем здоровье.
  • Уделите 20 минут в день уборке своего дома, и вы забудете о беспорядке.
  • Выделите 20 минут в день для повышения концентрации, и вы не узнаете, что такое творческий кризис.
  • Найдите 20 минут в день, чтобы выслушать мужа или ребенка, и вы не будете беспокоиться о своих отношениях и семье.
  • Уделите 20 минут в день на слушание себя и ведение личных записей, и вы забудете о недостатке идей.
  • Выделите 20 минут в день для работы над созданием источников дохода, и вы не будете переживать о собственном финансовом благополучии.
  • Найдите 20 минут на отдых, и вы забудете об усталости.
  • Уделите 20 минут в день чтению полезной книги, и вы легко станете экспертом.

3. Правило 72 часов (три дня)

Его суть заключается в том, что если у вас появились какие-либо планы или мечты, вы должны начать их выполнение в течение 72 часов после их появления. Это может быть даже совсем незначительный шаг, но в вашем понимании он обязательно должен вести к осуществлению мечты. Даже записать – это уже шаг.

4. Правило 21 дня

Если повторять одно и то же действие в течение 21 дня, оно откладывается в подсознании, и мы начинаем делать его на автомате.

21 день — это вам не какие-то несколько минут — дело серьезнее, а значит стоит все делать постепенно: как и любое дело, разбейте процесс выработки привычки на маленькие этапы — попробуйте продержаться один день, два дня, а если неделю повторять то же или две недели? А там уже легче, потому что привычно и комфортно. Почему 21 день? Этот период был экспериментально доказан в США: двадцати людям выдали специальные очки, которые переворачивали все изображения с ног на голову и они должны были носить эти очки круглосуточно. И именно на 21-й день их мозг адаптировался к такому положению вещей и сам начал переворачивать все окружающие вещи, воспринимая такое изображение как обычное.

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Особенности: если сделать хотя бы один перерыв, даже если он приходится на 20-й день, то привыкать придется заново; 21 день — это только 1 этап, на самом деле 100% привычка формируется за 40 дней непрерывного повторения нужных действий; 21 день позволяет понять, действительно ли вам нужны эти навыки. Если регулярные действия не дали результата и не приносят удовлетворения, тогда это просто "не ваше".

5. Правило 10 тысяч часов

10 тысяч часов — это 5 лет полного рабочего дня или 10 лет работы по 3 часа в день. Чтобы добиться успеха в любом деле, нужно потерять на нее 10 тысяч часов. Правило было описано Малькольмом Гладдуелом в его книге "Гении и аутсайдеры", и его утверждение состоит в том, что любой, независимо от таланта, умения или задатков, может стать профессионалом в любом деле, потратив на ее освоение и совершенствование 10 тысяч часов.

"Начните с двух минут — из них состоят 10 тысяч часов на пути к вашему успеху", – советует Анна Литвинчук.

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психология дела тайм-менеджмент
Источник: Сегодня
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