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Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

Узнайте, как лучше всего назвать девочку, родившуюся в августе 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Как назвать девочку
Как назвать девочку
Фото: Pixabay

Как назвать девочку в августе 2019 года? Если в вашей семье ожидается пополнение в последнем месяце лета, то вопрос имени вскоре оттеснит все другие задачи и хлопоты. Причем, к поиску подходящего, красивого и счастливого имени для девочки подключатся все родственники – можете даже не сомневаться.

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Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу о том, как назвать ребенка, следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя имеет большое влияние на судьбу человека. Оно, как оберег, дается человеку на всю жизнь, становится его визиткой, определяет характер, а также украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные имена девочек 2019 года в августе и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

Здесь не стоит полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с именами из шляпы или тыкая наугад в книгу с именами. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

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Как назвать девочку в августе 2019, исходя из сезона

По народным наблюдениям, девочки, родившиеся летом, имеют очень непоседливый и часто взрывной характер. Их эмоциональность бьет через край, и чтобы ее уравновесить таким малышкам астрологи советуют давать простые и лаконичные имена.

Как назвать девочку в августе 2019 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Посмотрите церковные святцы. В них вы сможете отыскать самое подходящее и счастливое имя для своей девочки, рожденной в августе 2019. Лучшими в этом месяце считаются имена: Мария, Христина, Олимпиада, Анна, Прасковья, Анфиса, Серафима, Евдокия, Нонна, Мария, Ульяна.

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