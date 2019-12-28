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Как назвать девочку в январе 2020 года: красивые женские имена

Узнайте, как можно назвать девочку, родившуюся в январе 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Как назвать девочку
Как назвать девочку
Фото: Pexels

Как назвать девочку в январе 2020 года? Ждете в своей семье скорое пополнение? Значит, готовьтесь к тому, что вопрос выбора имени быстро оттеснит все другие проблемы и хлопоты. Причем к поиску подходящего, красивого и счастливого имени для девочки подключатся все родственники – можете даже не сомневаться.

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Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу выбора имени для ребенка следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Оно, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные варианты имен девочек 2020 года в январе и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

Астрологи не рекомендуют родителям полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

Как назвать девочку в январе 2020, исходя из сезона

По народным наблюдениям, девочки, родившиеся зимой, обладают более сильным и волевым характером, чем представительницы прекрасного пола, появившиеся на свет в другое время года. Во многом они имеют мужские черты характера, склонны к точным и естественным наукам, напористы и неуступчивы. Чтобы уравновесить такую властную натуру, рожденным зимой девочкам лучше давать более мягкие, женственные и благозвучные имена.

Как назвать девочку в январе 2020 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что таким образом у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Если посмотреть в церковные святцы, то самые подходящие имена для девочки, появившейся на свет в январе, будут: Ульяна, Аглая, Анастасия, Сусанна, Ева, Евгения, Агафия, Эмилия, Татьяна, Нина, Клавдия, Мария, Анфиса, Антонина, Анна, Варвара, Евдокия, Наталья, Ирина, Полина, Василиса, Елена.

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