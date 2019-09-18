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Как назвать мальчика в октябре 2019 года: подходящие мужские имена

Узнайте, как можно назвать мальчика, родившегося в октябре 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Как назвать мальчика
Как назвать мальчика
Фото: Pixabay

Как назвать мальчика в октябре 2019 года? Ждете появления новорожденного в своей семье? Значит, в скором времени этот вопрос затмит собой все остальные и будет оставаться актуальным до тех пор, пока вы не подберете самое лучшее имя своему малышу. Кстати, в этот нелегкий процесс помимо родителей, будут вовлечены все родственники. Ведь имя имеет большое значение в судьбе человека, а потому важно назвать своего ребенка не только красиво, но и правильно.

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Общие рекомендации по выбору имени для мальчика в октябре 2019

Подбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом. Подумайте, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Кроме того, называя сына, не забывайте, что ваш мальчик в будущем даст отчество своим детям. Как оно будет звучать? А еще помните, что ваш ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем.

Называя сына, обратите внимание на значение самого имени, ведь оно во многом способно влиять на характер маленького человечка, его темперамент и даже судьбу. Кроме того, категорически не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

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Как назвать мальчика в октябре: особенности осенних имен

Считается, что осенние мальчики – это дети-реалисты. Они отличаются рассудительностью, спокойствием и всесторонней развитостью. А потому осенним деткам подойдут универсальные, простые, и спокойные имена.

Как назвать мальчика в октябре 2019 по святцам

Родители часто выбирают имя ребенку по церковному календарю – святцам. Сына можно назвать в честь имени того святого, чьи именины приходятся на день рождения ребенка или на ближайшую к нему дату. Считается, что, так ребенок получает защиту и покровительство своего ангела-хранителя.

Самые подходящие имена, которые можно выбрать по святцам для мальчиков, рожденных в октябре: Игорь, Давид, Константин, Трофим, Федор, Олег, Михаил, Дмитрий, Кондрат, Макар, Петр, Иван, Владислав, Иннокентий, Галактион, Тихон, Герман, Ефрем, Марк, Игнатий, Аристарх, Вячеслав, Григорий, Харитон, Андрей, Денис, Куприян, Владимир, Матвей, Филипп, Сергей, Юлиан, Трифон, Авраам, Яков, Вениамин, Назар, Никита, Лукьян, Ефим, Антон, Кузьма, Демьян, Лазарь, Иосиф.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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