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Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Сегодня, 17:07

Какими бывают свадьбы и что принято дарить на каждую годовщину свадьбы

Помните ли вы, когда отмечают деревянную свадьбу, а когда чугунную? И сколько лет нужно прожить с супругом, чтобы ваш брак называли фарфоровым? Узнайте в нашей статье, какими бывают годовщины свадеб и что принято дарить семейной паре на каждый из этих праздников.

Что традиционно дарят на каждую годовщину свадьбы можно легко понять из их названий. Итак, первый год совместной жизни в браке имеет название Ситцевая свадьба. Молодоженов обычно одаривают изделиями из тканей: постельное белье, полотенца, скатерти и т.д.

Следом идет вторая годовщина свадьбы – это Бумажная свадьба. Хорошим подарком будут книги, сертификаты, картины. Три года совместной жизни знаменует Кожаная свадьба, ведь брак уже более прочный, чем первые два года.

Как называется годовщина свадьбы
Как называется годовщина свадьбы
Фото: instagram.com/oliviaculpo

  • 4 года – Льняная свадьба или же Веревочная. Супруги лучше узнают друг друга и более тесно переплетаются, подобно веревкам.
  • 5 лет – это уже юбилейная Деревянная свадьба. Отношения пары, как и материал, более прочный и надежный. А хорошим подарком послужит мебель.
  • 6 лет вместе – это Чугунная свадьба. Пришло время не только надежнее укреплять свой домашний очаг, но и проверять его на прочность.
  • 7 лет – уже более надежная и ценная Медная свадьба. Пара прошла немалый совместный путь и укрепилась в отношениях.
  • 8 лет – не менее прочная и надежная Жестяная свадьба, когда супруги уже утвердились в прочности своих связей друг к другу.
  • 9 лет брака красиво называется Фаянсовая свадьба. Материал богатый, но хрупкий и в любой момент может дать трещину, но ведь и брак часто претерпевает кризисные времена.
  • 10-летний юбилей отмечается как Розовая или Оловянная свадьба. Муж с женой за такой срок уже успели прирасти друг к другу, подстроиться один под другого, найти компромиссы и научиться жить в гармонии.
  • 11 лет – это Стальная свадьба. Отношения непреломные, надежные, прочные, как и сам металл.
  • 12-летие совместной жизни у пары называется Никелевая свадьба. Этот материал символизирует чистоту и сияние отношений в паре, верность и заботу друг о друге.
  • 13 лет брака именуется нежно и красиво – Кружевная свадьба. Важно помнить, что даже на таком немалом сроке чувства могут быть тонкими, а потому важно ценить отношения. Помимо кружев паре принято дарить белые цветы.
  • 14 лет – эффектная Агатовая свадьба. Это достаточно крепкие отношения, ведь и сам камень символизирует благополучие и процветание.

Далее идет годовщина свадьбы 15 лет. Это красивая, звонкая, чистая, сияющая Хрустальная свадьба. Такие отношения уже надежно проверены временем.

Как называется 16 годовщина свадьбы? В этот день празднуется торжественная Топазовая свадьба. Это символ нежности и красоты отношений на фоне прочности и солидности прожитых лет. 17 лет отмечают как Розовую свадьба. Эта красивая дата, символизирующая любовь и нежность отношений.

  • 18 лет совместной жизни знаменует Бирюзовая свадьба. К этому сроку отношения достигли надежности и прочности, да и дети уже выросли, покинув родительский дом.
  • 19 лет общей жизни под одной крышей – это Гранатовая свадьба. Обозначает изобилие и достаток для пары. К этому сроку чувства часто вспыхивают с новой силой.

Как называются годовщины свадеб
Как называются годовщины свадеб
Фото: Depositphotos

Очередной юбилей – годовщина свадьбы 20 лет. Как называется два десятка лет совместной жизни? Это Фарфоровая свадьба. Чувства в паре легки и изящны, но при этом к ним нужно относиться бережно, чтобы не разбить.

  • 21 год – празднуется Опаловая свадьба. В качестве подарка прекрасно подойдут изделия из этого красивого камня.
  • 22 года знаменуются как Бронзовая свадьба. Как и сам металл, такие отношения прочные, надежные и гибкие и нерушимые.
  • 23 года пути по жизни рука об руку – это Берилловая свадьба, которая символизирует достаток и благополучие в семье.
  • 24 года – празднуется эффектная Атласная свадьба. Как и сама ткань, чувства у жены и мужа легкие, струящиеся, красивые.

25 лет совместной жизни – Серебряная свадьба. Это название знают многие люди, хотя немного пар может похвастаться таким солидным сроком в четверть века. Чувства в таком браке подобны благородному металлу – они надежные и драгоценные.

  • 26 лет – Нефритовая свадьба.
  • 27 лет – Свадьба красного дерева.
  • 28 лет – Никелевая свадьба.
  • 29 лет – Бархатная свадьба.

Далее идет очередная юбилейная годовщина свадьбы 30 лет, или Жемчужная свадьба. И дарить на эту дату принято жемчуг. Следом отмечаются не менее интересные годовщины свадьбы с красивыми названиями: Солнечная, Каменная, Янтарная и другие.

  • 35 лет – Коралловая или Полотняная свадьба.
  • 40 лет – Рубиновая свадьба.
  • 45 лет – Сапфировая свадьба.
  • 50 лет знаменует Золотая свадьба. Полвека совместной жизни – большая ценность, которую заслужила пара за такой серьезный срок.
  • 55 лет – Изумрудная свадьба.

Счастливая семейная пара
Счастливая семейная пара
Фото: Depositphotos

60 лет – солидная Алмазная или Бриллиантовая свадьба. Столько лет любви и уважения подобны настоящему, редкому и самому ценному камню.

  • 65 лет – Железная свадьба.
  • 70 лет – Благодатная свадьба.
  • 75 лет – Коронная свадьба.
  • 80 лет – Дубовая свадьба.
  • 90 лет – Гранитная свадьба

100 лет – редчайшая Красная или Платиновая свадьба. Редко кто может похвастаться такими долгими и бесценными отношениями, тем не менее, такие даты тоже существуют.

Напомним, ранее мы делали подборку лучших поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках.

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Источник: Сегодня
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