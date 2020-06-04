Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Какими бывают свадьбы и что принято дарить на каждую годовщину свадьбы

Помните ли вы, когда отмечают деревянную свадьбу, а когда чугунную? И сколько лет нужно прожить с супругом, чтобы ваш брак называли фарфоровым? Узнайте в нашей статье, какими бывают годовщины свадеб и что принято дарить семейной паре на каждый из этих праздников.

Что традиционно дарят на каждую годовщину свадьбы можно легко понять из их названий. Итак, первый год совместной жизни в браке имеет название Ситцевая свадьба. Молодоженов обычно одаривают изделиями из тканей: постельное белье, полотенца, скатерти и т.д.

Следом идет вторая годовщина свадьбы – это Бумажная свадьба. Хорошим подарком будут книги, сертификаты, картины. Три года совместной жизни знаменует Кожаная свадьба, ведь брак уже более прочный, чем первые два года.

Как называется годовщина свадьбы Фото: instagram.com/oliviaculpo

4 года – Льняная свадьба или же Веревочная . Супруги лучше узнают друг друга и более тесно переплетаются, подобно веревкам.

или же . Супруги лучше узнают друг друга и более тесно переплетаются, подобно веревкам. 5 лет – это уже юбилейная Деревянная свадьба . Отношения пары, как и материал, более прочный и надежный. А хорошим подарком послужит мебель.

. Отношения пары, как и материал, более прочный и надежный. А хорошим подарком послужит мебель. 6 лет вместе – это Чугунная свадьба . Пришло время не только надежнее укреплять свой домашний очаг, но и проверять его на прочность.

. Пришло время не только надежнее укреплять свой домашний очаг, но и проверять его на прочность. 7 лет – уже более надежная и ценная Медная свадьба . Пара прошла немалый совместный путь и укрепилась в отношениях.

. Пара прошла немалый совместный путь и укрепилась в отношениях. 8 лет – не менее прочная и надежная Жестяная свадьба , когда супруги уже утвердились в прочности своих связей друг к другу.

, когда супруги уже утвердились в прочности своих связей друг к другу. 9 лет брака красиво называется Фаянсовая свадьба . Материал богатый, но хрупкий и в любой момент может дать трещину, но ведь и брак часто претерпевает кризисные времена.

. Материал богатый, но хрупкий и в любой момент может дать трещину, но ведь и брак часто претерпевает кризисные времена. 10-летний юбилей отмечается как Розовая или Оловянная свадьба . Муж с женой за такой срок уже успели прирасти друг к другу, подстроиться один под другого, найти компромиссы и научиться жить в гармонии.

. Муж с женой за такой срок уже успели прирасти друг к другу, подстроиться один под другого, найти компромиссы и научиться жить в гармонии. 11 лет – это Стальная свадьба . Отношения непреломные, надежные, прочные, как и сам металл.

. Отношения непреломные, надежные, прочные, как и сам металл. 12-летие совместной жизни у пары называется Никелевая свадьба . Этот материал символизирует чистоту и сияние отношений в паре, верность и заботу друг о друге.

. Этот материал символизирует чистоту и сияние отношений в паре, верность и заботу друг о друге. 13 лет брака именуется нежно и красиво – Кружевная свадьба . Важно помнить, что даже на таком немалом сроке чувства могут быть тонкими, а потому важно ценить отношения. Помимо кружев паре принято дарить белые цветы.

. Важно помнить, что даже на таком немалом сроке чувства могут быть тонкими, а потому важно ценить отношения. Помимо кружев паре принято дарить белые цветы. 14 лет – эффектная Агатовая свадьба. Это достаточно крепкие отношения, ведь и сам камень символизирует благополучие и процветание.

Далее идет годовщина свадьбы 15 лет. Это красивая, звонкая, чистая, сияющая Хрустальная свадьба. Такие отношения уже надежно проверены временем.

Как называется 16 годовщина свадьбы? В этот день празднуется торжественная Топазовая свадьба. Это символ нежности и красоты отношений на фоне прочности и солидности прожитых лет. 17 лет отмечают как Розовую свадьба. Эта красивая дата, символизирующая любовь и нежность отношений.

18 лет совместной жизни знаменует Бирюзовая свадьба . К этому сроку отношения достигли надежности и прочности, да и дети уже выросли, покинув родительский дом.

. К этому сроку отношения достигли надежности и прочности, да и дети уже выросли, покинув родительский дом. 19 лет общей жизни под одной крышей – это Гранатовая свадьба. Обозначает изобилие и достаток для пары. К этому сроку чувства часто вспыхивают с новой силой.

Как называются годовщины свадеб Фото: Depositphotos

Очередной юбилей – годовщина свадьбы 20 лет. Как называется два десятка лет совместной жизни? Это Фарфоровая свадьба. Чувства в паре легки и изящны, но при этом к ним нужно относиться бережно, чтобы не разбить.

21 год – празднуется Опаловая свадьба. В качестве подарка прекрасно подойдут изделия из этого красивого камня.

В качестве подарка прекрасно подойдут изделия из этого красивого камня. 22 года знаменуются как Бронзовая свадьба . Как и сам металл, такие отношения прочные, надежные и гибкие и нерушимые.

. Как и сам металл, такие отношения прочные, надежные и гибкие и нерушимые. 23 года пути по жизни рука об руку – это Берилловая свадьба , которая символизирует достаток и благополучие в семье.

, которая символизирует достаток и благополучие в семье. 24 года – празднуется эффектная Атласная свадьба. Как и сама ткань, чувства у жены и мужа легкие, струящиеся, красивые.

25 лет совместной жизни – Серебряная свадьба. Это название знают многие люди, хотя немного пар может похвастаться таким солидным сроком в четверть века. Чувства в таком браке подобны благородному металлу – они надежные и драгоценные.

26 лет – Нефритовая свадьба.

27 лет – Свадьба красного дерева.

28 лет – Никелевая свадьба.

29 лет – Бархатная свадьба.

Далее идет очередная юбилейная годовщина свадьбы 30 лет, или Жемчужная свадьба. И дарить на эту дату принято жемчуг. Следом отмечаются не менее интересные годовщины свадьбы с красивыми названиями: Солнечная, Каменная, Янтарная и другие.

35 лет – Коралловая или Полотняная свадьба.

40 лет – Рубиновая свадьба.

45 лет – Сапфировая свадьба.

50 лет знаменует З олотая свадьба. Полвека совместной жизни – большая ценность, которую заслужила пара за такой серьезный срок.

Полвека совместной жизни – большая ценность, которую заслужила пара за такой серьезный срок. 55 лет – Изумрудная свадьба.

Счастливая семейная пара Фото: Depositphotos

60 лет – солидная Алмазная или Бриллиантовая свадьба. Столько лет любви и уважения подобны настоящему, редкому и самому ценному камню.

65 лет – Железная свадьба.

70 лет – Благодатная свадьба.

75 лет – Коронная свадьба.

80 лет – Дубовая свадьба.

90 лет – Гранитная свадьба

100 лет – редчайшая Красная или Платиновая свадьба. Редко кто может похвастаться такими долгими и бесценными отношениями, тем не менее, такие даты тоже существуют.

Напомним, ранее мы делали подборку лучших поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках.

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