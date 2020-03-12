Как не поддаваться панике из-за карантина и коронавируса: советы психолога

Анна Литвинчук назвала простые способы взять себя в руки

С сегодняшнего дня, 12 марта, в Украине объявили общенациональный карантин, который, по предварительным данным, продлится до 3 апреля. Закрыты все учебные заведения, люди скупают маски и антисептики для рук, в интернете появляется много недостоверной информация, которая только пугает. Чтобы в это время не поддаться панике, важно знать, как правильно себя вести.

Дипломированный психолог и руководитель проекта Pink Time – Time for You Анна Литвинчук специально для Сегодня.Lifestyle пояснила, что такое паника, и дала несколько советов, как ей не поддаться.

По словам психолога, паника представляет собой психологическое состояние нашего организма, реагирующего на угрозу, и проявляется в виде ощущения внутреннего напряжения, волнения, острого страха и/или неуправляемого стремления избежать опасной ситуации.

Психолог назвала три способа противостоять панике:

1. Отбросьте эмоции и сделайте ставку на мышление

В критической ситуации необходимо отбросить эмоции, переживания и делать ставку на мышление. Ознакомьтесь с имеющейся информацией. В случае с коронавирусом узнайте все о симптомах, профилактике, рекомендации, статистику; проанализируйте и продумайте подходящие действия, которые стоит предпринять, чтобы предотвратить опасную ситуацию или минимизировать последствия.

"Даже если считаете возникшую проблему (в случае введения карантина) на первый взгляд полностью безнадежной, попробуйте взглянуть на нее со стороны – составив перечень способов решения, продумав выгоды и последствия каждого варианта. Если удастся найти относительно безболезненный метод решения проблемы, паника сразу же отойдет", – поясняет Литвинчук.

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2. Не драматизируйте ситуацию

Тревога является естественной реакцией организма для защиты от опасностей и опасных явлений, но не нужно драматизировать ситуацию. На случай повышенного волнения и тревожности составьте для себя список вещей и занятий, которые помогают вам чувствовать себя уверенно и спокойно, что-то вроде успокоительного для вас.

Для удобства разделите эти действия на категории:

запахи. Вспомните все запахи, с которыми у вас ассоциируется спокойствие и комфорт – запах в кофейне, эфирные масла, запах леса и так далее;

звуки и музыка;

вкусовые ощущения;

действия – пробежки, чтение, рисование.

Когда закончите, внесите дела из этого списка в свой календарь. Сделайте так, чтобы каждый день вы могли уделять хотя бы 15 минут одному из вышеперечисленных действий (даже если это будет просто 15-минутная прогулка в парке по дороге с работы).

3. Следите за своим здоровьем

Важно помнить, что увереннее с волнениями и паникой справляется крепкий организм с хорошим иммунитетом. Чтобы не поддаваться ненужным волнениям, следите за такими процессами: высыпайтесь, отдыхайте, отвлекайтесь от повседневных задач, позаботьтесь о полноценном и качественном питании.

"Не забывайте об интересах и увлечениях, на которые можно переключить внимание. Не удается? Выполняйте монотонную работу по дому: стирка, уборка или глажка и отвлекут, и принесут чувство завершенности дела", – советует Анна.

По слова психолога, справиться с паникой бывает довольно затруднительно, но, кроме вас, никто не способен сделать это.

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