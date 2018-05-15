Как не зазнаться, если ваша карьера летит ввысь: практичные советы

Делитесь своими успехами с близкими, знайте себе цену, но не забывайте об уважении

В любой ситуации будьте человеком. Фото: depositphotos

Успешные проекты, повышение должности и зарплаты кого-угодно сделают звездой. Но в этой ситуации важно не потерять равновесие, удержать уважение коллег и свою репутацию.

Даже ошеломительная карьера — сомнительный аргумент, чтобы превозноситься над остальными, считает Work.ua и рассказывает, как не зазнаться, если ваша карьера летит ввысь.

Используйте "системный анализ"

Вы всегда должны делать выводы из любой ситуации. Итак, вы успешно и в срок завершили работу над задачей, получили премию и похвалу от начальства, уважение от коллег. Поздравляем, порадуйтесь за себя, вы молодец.

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Порадовались? А теперь сядьте и напишите, что было хорошего в течение выполнения проекта, а что плохого. В чем вы совершили ошибки: не так распределили время, переоценили свои силы, недооценили силы команды, потратили на мелкие вопросы больше времени, чем нужно, не использовали все, что планировали и т.д. И на луне есть пятна, ваша задача — не стереть их, а запомнить, сделать выводы и не повторять ошибок прошлого.

Не довольствуйтесь малым

Преодоление несложного препятствия — не победа, а так, победка. Нельзя расслабляться, если вы успешны только в мелких, не требующих особых усилий, задачах. Постоянно ставьте новую планку, ищите новые вызовы. Если вам кажется, что вы довели свою работу до совершенства, вам кажется. Развивайтесь в разных направлениях, в двух или трех. Объединяйте знания из разных областей, повышайте свою экспертность.

Помните, каждому есть куда расти. Стал бы великий Да Винчи великим, остановись он только на музыке? Знали бы об Илоне Маске, оставайся он программистом? Дошла бы до нас слава о Тарасе Шевченко, сосредоточься он исключительно на живописи?

Премируйте себя

Не зазнаваться — это хорошо. Но, все же, если вы добились успеха, этот успех непременно нужно отметить. Сводите себя в ресторан, купите платье или часы, о которых давно мечтали, съездите в отпуск, угоститесь тортиком — что угодно! Вы должны себя похвалить и наградить за труды. Один раз и с размахом.

Но после хорошей похвалы опять открывайте чистый лист и заполняйте его новыми свершениями. Не зацикливайтесь на своей непоколебимой успешности, но и не настраивайтесь на поражения.

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А главное — будьте естественны! Делитесь своими успехами с близкими, знайте себе цену, растите над прежними достижениями, но не забывайте об уважении. Даже если вы высоко взлетели, помните о золотом правиле нравственности и поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами.

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