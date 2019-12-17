Как нужно наряжать елку на Новый год 2020 для привлечения удачи

Для выбора места, где будет красоваться елка, необходимо руководствоваться правилами фэн-шуй

Золотой и серебренный - цвета Нового 2020 года Фото: Pexels

Новый год 2020 наступит очень скоро, а значит, времени, чтобы подготовиться остается все меньше. Наряжают елку зачастую загодя, продумывая ее дизайн. Но есть еще немало нюансов, которые нужно учесть, если вы хотите привлечь в свою жизнь удачу.

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Какую елку выбрать

Гуманный подход, которому противоречит срезывание живого дерева, сводиться к покупке искусственного. Но, в Китае, к примеру, считают, что искусственная ель обладает мертвой энергетикой и тем самым способна привлечь только беды. В то время как живая ель обладает настолько сильной энергетикой, что способна кардинально изменить жизнь человека.

Где поставить елку по фэн-шуй

Для выбора места, где будет красоваться главное новогоднее украшение, необходимо руководствоваться в первую очередь не вашим желанием, а правилами фэн-шуй. Если, конечно, вы хотите привлечь в свою жизнь удачу.

Согласно учению фэн-шуй, каждый дом можно разделить на секторы, которые отвечают за определенную сферу жизни человека. Соответственно, какую сферу жизни вы хотите улучшить – тот сектор для елки и выбирайте:

север — карьера, успех;

юг — слава, саморазвитие;

запад — творческий рост, дети;

восток — семья, здоровье;

северо-запад — путешествия, командировки;

северо-восток — знания, опыт;

юго-запад — любовь, брак;

юго-восток — деньги, удача, процветание.

Только помните, что какой бы сектор в квартире вы не выбрали, там необходимо обязательно навести порядок и убрать все ненужные вещи, которые могут ослабить потоки положительной энергии новогодней елки.

Какие украшения выбрать для елки в год Крысы

Покровительницей 2020 года будет белая Крыса, которая любит скромность. Но все же проявить вкус в выборе украшений стоит, если вы не хотите, чтобы ваше убранство выглядело скучно и убого.

Выбирайте для украшения елки правильные цвета Фото: Pexels

Чтобы почтить покровительницу 2020 года необходимо выбрать игрушку с изображением Крысы. Кроме того, цветами следующего года будет белый, золотой, серебренный и цвет металла. Обращайте также внимание на натуральные украшения, такие, как желуди, шишки, орехи и фрукты.

Украсить елку также можно различной мишурой. К ее выбору также необходимо подойти обдуманно, ведь белая и серебряная мишура поможет привлечь в дом гармонию, красная – любовь, а золотая и желтая – богатство.

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