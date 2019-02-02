Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

Почему умение ориентироваться в пространстве важнее, чем умение читать и что такое филиппинский тест

Примета. Смена молочных зубов говорит о том, что физически ребенок готов к школе

Хотя новый учебный год пока за горами, школы активно набирают будущих первоклашек: составляются списки учеников, а в некоторых учебных заведениях на февраль даже запланированы родительские собрания. Для родителей деток, которым к 1 сентября 2019 года стукнет уже семь лет или хорошо перевалит за шесть, вопрос, идти в первый класс или нет, решен. Над ним сейчас ломают голову родители пятилеток. Ведь у них есть вариант: либо отдавать ребенка в школу в 6 лет, либо подождать еще один год. Это решение зависит прежде всего от готовности ребенка к школе.

"Это интегративный уровень развития, который можно условно свести к четырем критериям, — поясняет Ирина Ситкарева, детский, семейный психотерапевт многопрофильной клиники "Медиком". — Это интеллектуальное, эмоциональное, социальное и физическое развитие. В идеале к первому классу малыш должен быть достаточно "зрелым" по всем этим параметрам, и биологический возраст здесь значения не имеет".

Ирина Ситкарева и Виктория Кметик, детский психолог психологического центра "Альтера", рассказали "Сегодня", как проверить "зрелость" ребенка в эмоциональном, интеллектуальном, физическом и социальном развитии.

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Измеряем интеллект не знаниями, а вниманием

Интеллектуальный уровень развития ребенка измеряется отнюдь не количеством знаний. Оказывается, самый важный критерий, который поможет ему хорошо себя чувствовать в первом классе, — это уровень произвольного внимания.

"Как долго малыш может удерживать внимание на картинке или истории? Любит ли разглядывать виммельбухи (книги с огромным количеством прорисованных деталей, но без единого слова. — Ред.)? Слушает ли чьи-то рассказы? Речь идет не о мультфильмах — потому что когда ярко, громко и много движения, включается непроизвольное внимание, — подчеркивает Ирина Ситкарева. — Мы же говорим о внимании, которое связано с неким волевым усилием, со способностью ребенка сосредоточиться и переключиться на то, что в данный момент ему может быть не слишком интересно. Если эта способность есть, он сможет без особых усилий со своей стороны смотреть на доску, а не в окно, и слушать учителя, а не соседа по парте".

Следующий когнитивный навык, указывающий на готовность вашего ребенка к школьным нагрузкам, — умение ориентироваться в пространстве. Его можно "измерить" по тому, насколько хорошо он ориентируется дома и помнит, где что у него лежит. Различает лево/право, знает, где находится конкретный магазин или аптека.

"Умение ориентироваться в пространстве снижает детскую тревожность в незнакомом месте. Дети, у которых с этим существуют сложности, часто очень боятся заблудиться в школе. Кроме того, хорошая ориентация в пространстве закладывает базовые предпосылки к успехам в математике", — отмечает Ирина Ситкарева.

Домашняя диагностика

Безусловно, важен и уровень общих знаний, — когда ребенок умеет классифицировать понятия, исключать лишнее. На эту тему есть много специальных тестов, но психологи не советуют проверять ребенка и учить его базовым понятиям и категориям путем простого тренинга.

"Не важно, какой способ вы выбираете для проверки — важно, что вы проверяете. А проверять нужно развитие познавательных и эмоционально-волевых процессов. В первую очередь это память, внимание, речь, мышление и воображение, — говорит Виктория Кметик. — Вот несколько примеров диагностики в домашних условиях. Первый — назовите пять не связанных между собой существительных и попросите ребенка их повторить (постепенно увеличивайте задание до 10 слов). Второй вариант: попросите ребенка составить мини-рассказ из 5—6 предложений на заданную тему. Третий — дайте задание: в квадрате 5 х 5 см в течение минуты поставить максимальное количество точек. В норме должно быть не меньше 50 точек (не линий, не черточек, а именно точек)".

Чтение. Важнее ребенка научиться ориентироваться в пространстве

Готов ли ребенок физически

Определить физическую готовность ребенка к школе, на первый взгляд, просто. Есть несколько экспресс-тестов, каждый из которых в своей степени справедлив. Первый: у малыша началась смена молочных зубов. Это свидетельствует о том, что процессы роста идут в нужном темпе, а кости черепа укрепились. Второй — филиппинский тест, когда ребенок может рукой через голову достать мочку противоположного уха. Это говорит о том, что произошел полутораростовой скачок и тело ребенка изменилось в сторону взросления. Голова перестала быть непропорционально большой, как у всех детей первых лет жизни, и ребенок уже может какое-то время сидеть за партой без перенапряжения шейных мышц. Третий признак готовности не очевиден, но хорошо, если он есть: на тыльной стороне запястья со стороны мизинца должна сформироваться гороховидная кость. Благодаря ей ребенку физиологически легче правильно держать ручку.

"Все перечисленные тесты являются проверкой ребенка на его морфофункциональную зрелость, — поясняет Кметик. — Однако положительный результат одного или двух тестирований не учитывает многофакторности физиологической готовности ребенка к школе. Например, филиппинский тест отображает биологический возраст, но не информативен в том, способен ли ребенок усидеть 40 минут на одном месте или достаточно ли он крепок физиологически для сидячих нагрузок. Физиологическая готовность ребенка к школе должна проявляться крепким иммунитетом, развитым, сформированным телом (особое внимание следует уделить мышцам, поддерживающим позвоночник), хорошим неврологическим фоном и развитыми свойствами психики".

Психологи советуют обращать внимание и на проявления крупной и мелкой моторики. "Ребенок не должен натыкаться на углы и спотыкаться о пороги. Без шуток: сейчас многим малышам сложно двигаться, потому что активных игр стало меньше, дети сидят с гаджетами и двигают только пальчиком, — акцентирует Ситкарева. — Проверьте, может ли он пройти по бордюру, насколько хорошо держит равновесие? Равновесие физическое очень связано с равновесием душевным. Уделяйте внимание мелкой моторике в бытовых проявлениях. Может ли ребенок завязать шнурки или в ходу только липучки? Может ли расстегнуть пуговицу или змейку? Первоклашки часто не успевают в туалет, потому что не могут справиться с пуговицей на брюках".

Филиппинский тест. Если ребенок дотягивается до уха — значит, к школе готов!

Эмоциональный интеллект

Эмоциональный уровень развития "измерить" сложнее, чем когнитивные и физические способности. Но именно от него зависит быстрая адаптация к школе.

"Принято считать, что эмоциональный интеллект (EQ) для ребенка важнее IQ, — утверждает Ситкарева. — EQ проявляется в умении распознавать свои эмоции и эмоции окружающих, проигрывать и выигрывать, способности к саморегуляции. Основы EQ впитываются из поведения мамы и папы, а с этим часто возникают проблемы. Мало кто из родителей делится с детьми тем, как они справляются с переживаниями. Чаще всего ребенок развивает EQ на мультфильмах, где эта сторона показана очень плоско, или в контакте с такими же эмоционально незрелыми ровесниками".

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Понять, есть ли у ребенка проблемы в плане EQ, можно из простого наблюдения: как он себя ведет в компании сверстников, как проявляет свою радость, грусть, недовольство? Может ли объяснить, что с ним происходит, что он чувствует? Может ли сориентироваться, что чувствует другой человек? Если малыш не выдерживает малейшей фрустрации (переживание неприятностей), а сразу выдает эмоциональную реакцию в виде плача или агрессии — значит, в школе ему будет тяжело. Учитель, который повысил голос, чтобы перекричать шумный класс, станет для него страшным монстром.

От уровня EQ зависит способность ребенка к саморегуляции.

"Современные дошкольники не могут себя занять, потому что с раннего возраста на помощь родителям приходят гаджеты, — предупреждает Ситкарева. — Если у ребенка не было нагрузки на функцию саморегуляции и самоконтроля, то с приходом в первый класс он будет испытывать большой стресс. В момент, когда ему не очень интересно, он не сумеет занять себя тихо, начнет баловаться и получит замечание. Отсюда критерий готовности к школе: способен ли ребенок к самостоятельной игре без электронных "помощников"? И вариант для домашней проверки: попросите малыша тихо поиграть и понаблюдайте, чем он будет заниматься".

Важное умение. Ребенок должен уметь себя занимать тихо

Свой среди своих

Социальное развитие проявляется в том, как ребенок ведет себя в незнакомом обществе. "Прежде всего, это умение познакомиться, — говорит Ситкарева. — Очень важно уметь сказать "я не знаю": бывают дети, которых не научили тому, что не знать — это нормально. Ребенок боится сказать: "Повторите, пожалуйста, я не понял". Это тоже социальные навыки. Сможет ли он обратиться к другому человеку в школе с просьбой о помощи: "Я заблудился, помогите мне; отведите меня в 1 "Б". Понимает ли он социальные правила и границы или садится на руки учителю и берет чужие вещи без разрешения? Чтобы определить уровень социального развития своего малыша, предлагайте ему ситуации из разряда "Что делать, если: заблудился, не можешь застегнуть курточку, прослушал задание".

Как правило, в обучении лучшие результаты показывают дети с развитым эмоциональным и социальным интеллектом. Тот, кто не знает буквы, за месяц их выучит. Зато он с первого дня знает, к кому нужно обратиться и как лучше это сделать. С другой стороны, немаловажна нагрузка в конкретной школе. Если малыш идет в альтернативную школу, и будет там целый день с 8 до 8, на первый план выступают EQ и социальные навыки. Если в лицей с углубленной программой, то важнее интеллект и усидчивость.

Как видим, ни возраст ребенка, ни его пол не являются определяющим фактором того, готов ли он к школе. Хотя и считается, что девочки в 6 лет немного опережают мальчиков в развитии. "Только индивидуальный подход определит оптимальный возраст для поступления в школу", — настаивает Кметик.

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Проекция своих страхов

Психологи все чаще отмечают повышенную тревожность у родителей будущих первоклашек. Она передается ребенку и может вызвать у него, к примеру, страх перед школой или в дальнейшем помешать процессу его адаптации там.

"Будет не лишним, чтобы мама и папа будущего первоклассника по отдельности друг от друга выписали столбиком свои страхи: чего они боятся в отношении ребенка, — советует Ирина Ситкарева. — Например, что малышу в школе будет скучно, страшно, трудно, его будут обижать и так далее. Как правило, 90% из написанного — это проблемы, которые пытались преодолеть в своем детстве сами родители. Реального отношения к их ребенку они не имеют".

Затем нужно сделать ваши страхи вашими друзьями. Боитесь, что ребенка будут обижать? Подумайте, как этого избежать. Например, если знаете, что малыш очень стеснительный, возможно, стоит перед школой записать его в театральную студию или на айкидо. Боитесь, что ему там будет страшно? Устройте ему экскурсию в школу (и не одну), познакомьте с будущей учительницей. Можно даже, оплатив ее время, договориться о нескольких совместных прогулках.

Напомним, ранее мы писали, как воспитать умного и успешного ребенка.

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