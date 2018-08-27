Спецпроект

Как организовать обеденный перерыв так, словно побывать в отпуске

Лето, море, отпуск, пляж – это все только в ваших мечтах, а в реальности время приходится проводить на работе? Мы расскажем, как отдохнуть и перезагрузиться прямо во время рабочего процесса!

"Стейкейшн" (staycation – от английского stay – остаться и vacation – отпуск) – любимый вид отдыха молодых профессионалов, трудоголиков и тех, кто по разным причинам не может уехать из города. Это отпуск без поездок, перелетов и часто даже без самого отпуска! Оказывается, можно отдохнуть только за выходные или даже во время обеденного перерыва.

Сиеста

Если во время обеденного перерыва вы не собираетесь покидать офис, то не стоит проводить это время в соцсетях или еще хуже – отвечая на рабочие письма. Если вам удастся найти укромное уютное место, то можно вздремнуть! Сон в дневное время на протяжении всего 26 минут повышает внимательность на 54%, а продуктивность – на 34%! Кроме этого, улучшается физическое здоровье, мозговая активность и внимательность. Из дому можно принести подушку и мягкий плед. Если же вздремнуть совсем нет возможности, проведите время за чтением книги, посмотрите фильм или сериал под мороженое. Разуйтесь, протяните ноги, устройтесь комфортно, в мессенджерах поставьте значок "не беспокоить" – прекрасный способ отвлечься!

Тематические обеды

Не забывайте о прямом предназначении обеденного перерыва – еда! Если вы обедаете в офисной столовой или берете еду с собой, измените своим привычкам на время. Договоритесь с коллегами устраивать тематические обеды в офисе, и каждый день заказывайте разную еду – китайскую, японскую, итальянскую, мексиканскую, украинскую! Украшайте место, где обедаете, ставьте соответствующую музыку, узнавайте о блюдах, которые пробуете. Так, не покидая офисного здания, вы словно побываете в небольшом путешествии. И не забудьте положить в морозилку мороженое – универсальный летний десерт, которым можно будет полакомиться в любое время, а не только во время обеденного перерыва! Новый пломбир "Эскимос" от ТМ "Рудь" с очень хрустящим рожком порадует любого гурмана. Каждый день можно баловать себя новым вкусом "Эскимос" – от классического пломбира в стаканчике до плодово-ягодного в шоколаде. Не забывайте о менее стандартных десертах – кофе с мороженым, мороженое с сезонными ягодами и фруктами. Для этого купите с коллегами большую упаковку мороженого "Эскимос".

Прогулка или массаж

Прогулка во время обеденного перерыва – тоже отличный способ отвлечься от рутины. Отправляйтесь в ближайший парк на пикник, в музей, который давно хотели посетить, в зоопарк, а если погода не располагает – то можно погулять в торговом центре, разглядывая витрины или даже побаловать себя покупками.

Еще один способ расслабиться – сеанс массажа. Да, прямо посреди рабочего дня! Расслабляющий массаж стоп или воротниковой зоны поможет восстановить силы, снять стресс.

Какой бы вариант вы не выбрали, постарайтесь не думать о рабочих проблемах во время обеденного перерыва. Иногда, чтобы найти правильное решение, стоит поставить все на паузу, пускай даже просто обеденную.