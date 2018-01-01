Как оставить после себя хорошее впечатление: 10 простых советов

Когда рассказываете впервые о себе, не упоминайте имена своих подруг и родственников

Слушайте своего собеседника. Фото: pixabay

Первое впечатление обманчиво – популярная фраза, которая все же не всегда оправдана. Но, оставить хорошее впечатление на собеседника хочет каждый. Вот только удается это далеко не всем.

Причин тому может быть несколько – плохое настроение, волнение или что-то другое. Но ведь это можно изменить, просто поняв, как действовать в такой ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как мужчинам прекратить бегать за женщинами: ответ психолога

Вашему вниманию 10 простых советов, как оставить после себя хорошее впечатление.

Обычно сразу же после знакомства, окружающие хотят, чтобы вы немного рассказали о себе. Подумайте о том, что для вас является самым важным в жизни и рассказывайте именно про это. Если у вас в какой-то жизненной сфере складывается не все удачно, например, вы до сих пор не замужем или у вас нет детей, то стоит пропустить подробное описание своих проблем и акцентировать свое внимание на том, что у вас получается лучше всего. Всем интересно слушать про путешествия, необычные хобби или интересную профессию. Проявляйте общую доброжелательность. Если вам уже друзья подробно расписали все недостатки вашего собеседника, перестаньте постоянно думать о них, и дайте возможность себе составить свое представление о человеке. Ни для кого не секрет, что с разными людьми мы ведем себя по-разному. Возможно, этот человек, которому вы авансом дадите шанс на хорошее отношение с вашей стороны, станет когда-то для вас самым значимым и любимым. Несмотря на советы, не пытайтесь запомнить имена новых знакомых. Лучше сохранить в своей памяти первое впечатление о них, ведь обычно оно самое правильное. Когда рассказываете впервые о себе, не упоминайте имена своих подруг и родственников. Если вы общаетесь в одном профессиональном кругу или у вас схожие интересы, высока вероятность того, что ваших друзей знают. Поэтому мнение о вас могут сложить на основании того, каким является ваш приятель. Ведь большинство людей знают о том, что подобное тянется к подобному, поэтому все недостатки и неблаговидные поступки ваших подруг припишут и вам. Не стоит раскрывать свои мечты и планы на будущее. Несмотря на то, что это является само собой разумеющимся, многие девушки допускают такую ошибку. Часто они это делают из-за того, что ничем значительным и выдающимся в реальной жизни похвастаться не могут, поэтому считают, что их могут начать уважать из-за их амбиций. При общении не стоит переходить на какие-либо узкие темы для разговоров. Также не стоит высказывать свое отношение к различным деятелям искусства или политики. Самое главное, не стоит давать свою оценку людям, чье поведение кажется для вас недопустимым. Вы же не знаете, кто в каких отношениях состоит на самом деле. Кроме того, вы не знаете прошлого своих новых друзей. В современном мире больше всего ценится толерантность и лояльность. Вот и постарайтесь выглядеть именно таким человеком. Сдерживайте свои эмоции, если новая компания вам категорически не понравилась. Лучше вежливо уклониться от предстоящих встреч, чем ссориться, спорить или что-то доказывать в первый же день знакомства. Не стоит хвастаться. Вполне возможно, что в той сфере, которой вы гордитесь, ваш собеседник достиг гораздо большего, просто скромничает и не упоминает об этом. Ни в коем случае не стоит давить на жалость, жаловаться на окружающих и что-то просить в первый день знакомства. Поверьте, не каждый человек готов решать проблемы первого встречного. Поэтому ничего, кроме раздражения, вы не вызовете. Старайтесь не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Причем спрашивайте не из уважения, а то, что вы действительно хотите знать. Если вы хотите спросить что-то личное, то делайте это только в том случае, если о чем-то подобном не постеснялись ранее спросить вас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему сложно вступить в новые отношения: ответ психолога

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, какое разрушительное желание мешает женщинам реализоваться. Психолог Михаил Лабковский раскрыл еще один секрет – сильные мужчины любят исключительно сильных женщин.