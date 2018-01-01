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Как оставить после себя хорошее впечатление: 10 простых советов

Когда рассказываете впервые о себе, не упоминайте имена своих подруг и родственников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:29
Слушайте своего собеседника. Фото: pixabay
Слушайте своего собеседника. Фото: pixabay

Первое впечатление обманчиво – популярная фраза, которая все же не всегда оправдана. Но, оставить хорошее впечатление на собеседника хочет каждый. Вот только удается это далеко не всем.

Причин тому может быть несколько – плохое настроение, волнение или что-то другое. Но ведь это можно изменить, просто поняв, как действовать в такой ситуации.

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Вашему вниманию 10 простых советов, как оставить после себя хорошее впечатление.

  1. Обычно сразу же после знакомства, окружающие хотят, чтобы вы немного рассказали о себе. Подумайте о том, что для вас является самым важным в жизни и рассказывайте именно про это. Если у вас в какой-то жизненной сфере складывается не все удачно, например, вы до сих пор не замужем или у вас нет детей, то стоит пропустить подробное описание своих проблем и акцентировать свое внимание на том, что у вас получается лучше всего. Всем интересно слушать про путешествия, необычные хобби или интересную профессию. 
  2. Проявляйте общую доброжелательность. Если вам уже друзья подробно расписали все недостатки вашего собеседника, перестаньте постоянно думать о них, и дайте возможность себе составить свое представление о человеке. Ни для кого не секрет, что с разными людьми мы ведем себя по-разному. Возможно, этот человек, которому вы авансом дадите шанс на хорошее отношение с вашей стороны, станет когда-то для вас самым значимым и любимым.
  3. Несмотря на советы, не пытайтесь запомнить имена новых знакомых. Лучше сохранить в своей памяти первое впечатление о них, ведь обычно оно самое правильное.
  4. Когда рассказываете впервые о себе, не упоминайте имена своих подруг и родственников. Если вы общаетесь в одном профессиональном кругу или у вас схожие интересы, высока вероятность того, что ваших друзей знают. Поэтому мнение о вас могут сложить на основании того, каким является ваш приятель. Ведь большинство людей знают о том, что подобное тянется к подобному, поэтому все недостатки и неблаговидные поступки ваших подруг припишут и вам. 
  5. Не стоит раскрывать свои мечты и планы на будущее. Несмотря на то, что это является само собой разумеющимся, многие девушки допускают такую ошибку. Часто они это делают из-за того, что ничем значительным и выдающимся в реальной жизни похвастаться не могут, поэтому считают, что их могут начать уважать из-за их амбиций.
  6. При общении не стоит переходить на какие-либо узкие темы для разговоров. Также не стоит высказывать свое отношение к различным деятелям искусства или политики. Самое главное, не стоит давать свою оценку людям, чье поведение кажется для вас недопустимым. Вы же не знаете, кто в каких отношениях состоит на самом деле. Кроме того, вы не знаете прошлого своих новых друзей. В современном мире больше всего ценится толерантность и лояльность. Вот и постарайтесь выглядеть именно таким человеком.
  7. Сдерживайте свои эмоции, если новая компания вам категорически не понравилась. Лучше вежливо уклониться от предстоящих встреч, чем ссориться, спорить или что-то доказывать в первый же день знакомства.
  8. Не стоит хвастаться. Вполне возможно, что в той сфере, которой вы гордитесь, ваш собеседник достиг гораздо большего, просто скромничает и не упоминает об этом.
  9. Ни в коем случае не стоит давить на жалость, жаловаться на окружающих и что-то просить в первый день знакомства. Поверьте, не каждый человек готов решать проблемы первого встречного. Поэтому ничего, кроме раздражения, вы не вызовете.
  10. Старайтесь не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Причем спрашивайте не из уважения, а то, что вы действительно хотите знать. Если вы хотите спросить что-то личное, то делайте это только в том случае, если о чем-то подобном не постеснялись ранее спросить вас.
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Источник: vitamarg

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