Как оттенки в интерьере влияют на настроение: интересное исследование

По словам исследователей, ранее лишь предполагалось, что оттенки в интерьере могут оказывать влияние на психоэмоциональное состояние человека

Правильно выбирайте цвет стен. Фото: pixabay

Оттенки светло-зеленого, светло-сиреневого и светло-синего способствуют спокойствию, а такие яркие цвета, как желтый, оранжевый и розовый, приводят человека в более возбужденное, но в то же время оптимистичное состояние. В свою очередь, темные оттенки в интерьере приводят к грусти и тревожности. Это нужно взять на вооружения, когда делаете ремонт, передает "Новое время".

Такие результаты эксперимента получила компания Taubmans, занимающаяся продажей лакокрасочных материалов, которая провела совместное исследование с австралийской компанией виртуальной реальности Liminal VR, чтобы изучить связь между цветом комнаты и эмоциями человека, который в ней проживает.

В исследовании принимали участие австралийские ученые из института нейробиологии и психического здоровья Флори, более известного как Институт Флори.

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В ходе эксперимента 745 участников исследования с помощью очков виртуальной реальности Google Daydream отправлялись в три разные комнаты, интерьер которых был оформлен в пяти разных оттенках. После "посещения" каждой комнаты участников просили описать, какие эмоции они испытывали с помощью восьми предоставленных на выбор эмоциональных реакций, таких, например, как "возбужденный", "веселый" и "напряженный". Их также просили оценить каждый из оттенков в интерьере по пятибалльной шкале.

Результат получился интересным. Их прокомментировали эксперты из различных сфер. Так специалист по цветовым решениям в интерьере Грейс Гаррет отметила, что поклонникам темных оттенков в интерьере не стоит расстраиваться, ведь их можно использовать в небольших помещениях, в которых человек проводит мало времени.

"Темные оттенки визуально уменьшают комнату, поэтому необходимо учитывать это при выборе. Если вы, все же, хотите использовать их в интерьере вашего дома, то желательно использовать их для интерьера коридора и ванной комнаты. Также можно использовать темные цвета на небольших участках – например, на одной стене, скомбинировав глубокие тона с более спокойными оттенками. Таким образом, вы не будете подвержены негативному влиянию темных оттенков на ваше эмоциональное состояние", – утверждает она.

По данным авторов исследования, ранее лишь предполагалось, что оттенки в интерьере могут оказывать влияние на психоэмоциональное состояние человека:

"Ранее не было подобного рода исследований, однако сейчас, с помощью виртуальной реальности, мы можем получить доказательства того, что разные цветовые решения в интерьере могут оказывать вполне реальное воздействие на настроение человека. Это исследование позволило нам получить по-настоящему фантастические результаты и доказать, что цвет в комнате оказывает влияние на эмоциональное состояние людей", – говорит Дамиан Моратти, генеральный директор Liminal VR.

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