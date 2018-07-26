Как перестать бояться своего будущего: девять важных советов

Все, что нам нужно для преодоления страха будущего, – это ясность

Не бойтесь будущего. Фото: pixabay

Шагнуть с высоко поднятой головой в светлое будущее получается не у всех. На это у каждого есть свои причины, от которых непременно необходимо избавиться, если вы хотите, чтобы будущее и вправду стало светлым.

И вам совсем не обязательно переживать о будущем. Жизнь происходит с нами в данный момент и если мы научимся делать все на 100%, работать над изменениями каждый день – мы начнем жить счастливо и следуя нашим целям. И то, что может случиться в призрачном "завтра", больше не будет нас пугать.

Все, что нам нужно для преодоления страха будущего, – это ясность. Вашему вниманию девять маленьких, но важных советов, как начать создавать свой идеальный образ жизни сегодня.

Пойми, что чего-то не знать – нормально

Неопределенность – это не значит плохо. Это часть жизни, мы должны ее принять и научиться жить с ней. Иначе жизнь может превратиться в постоянную борьбу.

Тебе не обязательно знать, что будет завтра. Сфокусируйся на том, что есть уже сегодня, сделай все, что в твоих силах.

Доверься Вселенной

Конечно, ты должен следовать своему личному плану, но иногда единственное, что нужно сделать – это доверить сложившуюся ситуацию Вселенной. Она уж точно знает, что тебе сейчас необходимо. Такой подход к некоторым ситуациям не позволит тебе перегрузить себя и подарит душевное спокойствие.

Не думай о плохом

Сценарии, которые ты проигрываешь в своей голове на самом деле – иллюзия. И как же здорово, что мы не знаем будущего – это дает возможность Вселенной осуществить что-то намного более грандиозное и важное, чем наш собственный "сценарий".

Не позволяй негативным мыслям, сомнениям и страху неудачи мешать жить так, как ты хочешь. Оставь все плохое в прошлом.

Живи настоящим моментом

Практикуй осознанность, начни жить сознательно, отпустив прошлое и будущее.

Лучшее, что ты можешь сделать – это наслаждаться моментом, делать то, что тебе нравится, заботиться о людях, которые для тебя важны, и уделять время значимым событиям, которые принесут результат. Все остальное не так уж приоритетно.

Действуй целенаправленно

Какой смысл в постоянных размышлениях, страхе о будущем и жалобах о том, что ты не знаешь, что ждет тебя дальше? Все это бессмысленно. Это вынуждает тебя не замечать ценность в сегодняшнем дне. Все что тебе нужно – вернуться к настоящему и начать действовать.

Начни с малого. Для начала напиши, какой бы ты хотел видеть свою жизнь, пропиши цели и раздели их на конкретные действия, также поставь себе дедлайн. Теперь ты будешь четко знать, что делать каждый день, и таким образом заменишь неопределенность действием.

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Будь оптимистом

Если ты чего-то ждешь, тогда пусть это будет самое лучшее. Ты же помнишь, что все возможно? Так почему бы не быть уверенным, что все лучшее впереди?

Обучайся

Неопределенность можно преодолеть, если подготовиться. Научиться правильно заботиться о себе, своем здоровье, времени, финансах, отношениях и жизни в целом. Никогда не поздно узнать что-то новое для себя в разных сферах. Да, для этого понадобится терпение, настойчивость и принятие своих ошибок, но результат того стоит.

Будь открыт к новым возможностям

Будущее связано с новым и неизвестным. Оно часто нас пугает, но достаточно посмотреть на это с другой стороны: столкнуться с будущим означает выйти из зоны комфорта в личной и профессиональной жизни, бросить себе вызов и постоянно совершенствоваться. Будущее – это всегда новые возможности, которые могут превратиться в нечто в корне меняющее жизнь.

Наслаждайся!

Не относись к жизни слишком серьезно. Проводи время с теми, кто заставляет тебя смеяться и избегай тех, кто тебя расстраивает. Находи красоту во всем, что тебя окружает, живи смело и авантюрно, читай мотивирующую литературу, смотри комедии, ищи новые увлечения. И самое главное – делай это с удовольствием.

Если ты будешь все это выполнять, то времени на сомнения и страхи у тебя просто не останется. Все это позволит тебе не только совмещать работу с развлечениями, но и стать более продуктивным, счастливым и успешным.

Разве есть еще причины не любить будущее? Все самое интересное впереди, и оно может произойти в любой момент. Меняй свое отношение к жизни – и "завтра" больше не будет вызывать тревогу, а только предвкушение.

"Материал образовательного проекта Upgrade".

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