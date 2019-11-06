Как перестать кричать на своего ребенка: полезные советы родителям

Психолог назвала самые популярные причины, почему родители кричат и пояснила, почему это плохо

Научиться не кричать на детей важно Фото: Pexels

С какой-то периодичностью на детей кричат даже самые любящие родители и причин этому может быть много. Но в большинстве случаев такой способ выражать эмоции мы взяли от своих родителей. Как перестать кричать на своих детей и почему это сделать необходимо, рассказала психолог Елена Кальная-Данилюк на своем Youtube-канале.

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Для начала важно различать крик. К примеру, если мы зовем ребенка кушать, а он не слышит или заигрался, то этот крик не несет негативного посыла. А если вы кричите на ребенка из-за того, что он вам помешал что-то сделать или сделал что-то по-своему, то есть из-за плохого поведения, тогда криком вы его просто унижаете, поясняет психолог.

Почему родители кричат:

Родители перенимают такую модель поведения от своих родителей, бабушек, дедушек.

Физическая и эмоциональная причина. Когда родители уставшие или эмоционально выгоревшие.

Когда родители считают, что по-другому с ребенком общаться нельзя.

Почему кричать на детей плохо:

1. Родители передают ребенку такую модель поведения со своими детьми и вообще плохую культуру в семье.

2. Криками родители унижают не только ребенка, но и самого себя. Родители – взрослые люди, и если ребенок кричит, а родители начинают кричать в ответ – тогда вы просто опускаетесь до уровня ребенка.

3. Дети теряют ощущение самоценности. Если родители кричат на меня, тогда и другие люди могут кричать.

4. Крик ничего не решает. Задайте себе вопрос: "Какого результата я хочу достичь?" и понять, что криком решения и результата не будет.

Как научиться не кричать на своих детей

Для начала нужно признаться себе, что вы действительно кричите на ребенка, но вы искренне хотите перестать это делать.

1. Заготовьте альтернативу поведения крику

Можно сказать ребенку, что вы понимаете его поведение и эмоции, но сейчас вы не готовы с ним разговаривать или не готовы покупать в магазине 120-тую игрушку. Тут важно быть правда спокойными, ведь ребенок это чувствует. И, если родители раньше много кричали, то ребенок может провоцировать и проверять родителей на эмоции.

2. Выйдете не из себя, а из помещения

Если взрослый ребенок, тогда вместо того, чтобы срываться и кричать на ребенка, лучше просто выйти из помещения, пояснив ему, что вы вернетесь к диалогу, когда ребенок успокоится.

3. Запасайтесь ресурсом

Каждый человек в нормальном состоянии знает, как себя вести. А когда вы уставшие, злые, голодные или раздражены, тогда в ход идет крик. Наполняйте себя эмоциями, восстанавливайте силы, энергию и тогда вы даже не подумаете кричать на своих детей.

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